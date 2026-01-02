खुशखबरी; लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव, अब महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये

संक्षेप: यह बदलाव विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण से प्रेरित है, जो योजना को नकद सहायता से आगे ले जाकर और कारगर बनाने पर केंद्रित है। पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की सहायता मिलेगी। पहले महीने से पूरा पैसा खाते में जमा होगा।

हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण योजना 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' में अहम बदलाव किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। योजना का दायरा बढ़ाते हुए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को 1.80 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है। अब सरकारी स्कूलों के कक्षा 10वीं या 12वीं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की माताएं, NIPUN भारत मिशन के तहत कक्षा 1 से 4 तक ग्रेड-स्तरीय क्षमता हासिल करने वाले बच्चों की माताएं और गंभीर कुपोषण या मध्यम कुपोषण से अपने बच्चों को मुक्त कराने वाली माताएं भी लाभार्थी बन सकेंगी। ये सभी श्रेणियां 1.80 लाख रुपये आय सीमा के अंतर्गत पात्र होंगी, जैसा कि फैमिली इंफॉर्मेशन डेटा रिपॉजिटरी में दर्ज है। हालांकि, तीन से अधिक बच्चों वाली माताओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

यह बदलाव विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण से प्रेरित है, जो योजना को नकद सहायता से आगे ले जाकर और कारगर बनाने पर केंद्रित है। पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की सहायता मिलेगी। पहले महीने से पूरा पैसा खाते में जमा होगा, लेकिन दूसरे महीने से यह दो हिस्सों में बंटेगा। 1100 रुपये सीधे बचत खाते में और 1000 रुपये सरकार की ओर से संचालित रेकरिंग डिपॉजिट (RD) या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में जाएगा। जमा राशि परिपक्वता पर लाभार्थी को मिलेगी, जिसकी अवधि अधिकतम 5 वर्ष होगी।