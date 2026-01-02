Hindustan Hindi News
Hindi Newsहरियाणा न्यूज़Haryana government women empowerment scheme Din Dayal Lado Lakshmi Yojana Money
खुशखबरी; लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव, अब महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये

खुशखबरी; लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव, अब महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये

संक्षेप:

Jan 02, 2026 11:49 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण योजना 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' में अहम बदलाव किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। योजना का दायरा बढ़ाते हुए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को 1.80 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है। अब सरकारी स्कूलों के कक्षा 10वीं या 12वीं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की माताएं, NIPUN भारत मिशन के तहत कक्षा 1 से 4 तक ग्रेड-स्तरीय क्षमता हासिल करने वाले बच्चों की माताएं और गंभीर कुपोषण या मध्यम कुपोषण से अपने बच्चों को मुक्त कराने वाली माताएं भी लाभार्थी बन सकेंगी। ये सभी श्रेणियां 1.80 लाख रुपये आय सीमा के अंतर्गत पात्र होंगी, जैसा कि फैमिली इंफॉर्मेशन डेटा रिपॉजिटरी में दर्ज है। हालांकि, तीन से अधिक बच्चों वाली माताओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

ये भी पढ़ें:विकास के लिए निर्धारित पैसे ही खर्च नहीं हुए, हरियाणा सरकार पर कांग्रेस के आरोप

यह बदलाव विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण से प्रेरित है, जो योजना को नकद सहायता से आगे ले जाकर और कारगर बनाने पर केंद्रित है। पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की सहायता मिलेगी। पहले महीने से पूरा पैसा खाते में जमा होगा, लेकिन दूसरे महीने से यह दो हिस्सों में बंटेगा। 1100 रुपये सीधे बचत खाते में और 1000 रुपये सरकार की ओर से संचालित रेकरिंग डिपॉजिट (RD) या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में जाएगा। जमा राशि परिपक्वता पर लाभार्थी को मिलेगी, जिसकी अवधि अधिकतम 5 वर्ष होगी।

10 लाख से अधिक महिलाएं रजिस्टर्ड

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि ये बदलाव योजना के प्रभाव को मजबूत करेंगे। महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण और दीर्घकालिक बचत को बढ़ावा देंगे। यह योजना 2024 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का प्रमुख वादा थी, जिसने पार्टी को तीसरी लगातार जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। सत्ता संभालने के एक वर्ष के अंदर 25 सितंबर 2025 को शुरू हुई इस योजना के तहत 23 से 60 वर्ष की आयु वाली आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को लाभ मिल रहा है। अब तक 10 लाख से अधिक महिलाएं रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। यह कदम सामाजिक विकास, शिक्षा और पोषण से जुड़े मानदंडों को जोड़कर हरियाणा में महिला कल्याण को नई दिशा देगा।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Haryana CM BJP

