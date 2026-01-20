अब सिख छात्र कृपाण और महिलाएं मंगलसूत्र पहनकर दे सकेंगी परीक्षा; हरियाणा सरकार का नया आदेश

संक्षेप: हरियाणा सरकार ने राज्य में स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सिख छात्रों और महिला अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। अब सिख छात्र निर्धारित आकार की कृपाण और महिलाएं मंगलसूत्र पहनकर परीक्षा दे सकेंगी..

हरियाणा सरकार ने राज्य में स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सिख छात्रों और विवाहित महिला अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। अब सिख छात्र निर्धारित आकार की कृपाण और विवाहित महिलाएं मंगलसूत्र पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकेंगी और परीक्षा दे सकेंगी।

मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी नई अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि...

सिख अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान कृपाण पहनने और ले जाने की अनुमति होगी, बशर्ते कृपाण की कुल लंबाई 9 इंच और ब्लेड की लंबाई 6 इंच से अधिक न हो

इन अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से कम से कम एक घंटा पहले केंद्र पर पहुंचना होगा ताकि सुरक्षा जांच और अन्य औपचारिकताएं सुचारु रूप से पूरी हो सके

विवाहित महिला अभ्यर्थियों को मंगलसूत्र पहनने की पूरी छूट होगी। उन्हें परीक्षा समय से कम से कम 30 मिनट पहले केंद्र पर उपस्थित होना होगा। दरअसल, यह निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों के आधार पर लिया गया है, जिसमें धार्मिक-सांस्कृतिक अधिकारों के सम्मान के साथ-साथ परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता और सुव्यवस्था पर जोर दिया गया है।

सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और भर्ती एजेंसियों को तुरंत आदेश जारी करें। इससे परीक्षा ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, पर्यवेक्षक और सुरक्षा कर्मी इन नियमों से पूरी तरह अवगत रहें और अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की अनावश्यक परेशानी न हो।

राजस्थान ने भी दी थी इसी तरह की छूट इससे पहले राजस्थान सरकार ने भी सिख अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में कड़ा, कृपाण और पगड़ी जैसे धार्मिक प्रतीक पहनकर जाने की पूरी अनुमति दी थी। गृह विभाग के आदेश में साफ कहा गया था कि किसी सिख छात्र को इन प्रतीकों को उतारने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और सुरक्षा जांच के दौरान भी उनकी धार्मिक भावनाओं का पूरा सम्मान किया जाए।

दरअसल, राजस्थान सरकार की ओर से कदम जयपुर में एक परीक्षा के दौरान पंजाब की एक छात्रा को कड़ा उतारने के लिए कहा जाने की घटना के बाद उठाया गया था, जिस पर सिख संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई थी।