आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने वालों को CCTV में रखिए, मिसयूज रोकने के लिए इस राज्य का आदेश

यह निर्देश आयुष्मान भारत-हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण के सीईओ की ओर से जारी किया गया। गुरुग्राम से प्रकाशित इस खबर के अनुसार, सरकार का मानना है कि इस उपाय से स्वास्थ्य बीमा योजना में हो रहे गलत उपयोग पर अंकुश लगेगा।

Jan 09, 2026 11:04 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पैनलबद्ध अस्पतालों को एक अहम निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार, आईसीयू और हाई डिपेंडेंसी यूनिट (HDU) में भर्ती सभी लाभार्थियों को लाइव सीसीटीवी निगरानी में रखा जाएगा। अस्पतालों को यह CCTV फीड राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के साथ साझा करना जरूरी होगा, ताकि सत्यापन, निगरानी और दावों की प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सके। यह कदम योजना के दुरुपयोग को रोकने और अस्पतालों पर बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, यह निर्देश बुधवार को आयुष्मान भारत-हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण के सीईओ की ओर से जारी किया गया। गुरुग्राम से प्रकाशित इस खबर के अनुसार, सरकार का मानना है कि इस उपाय से स्वास्थ्य बीमा योजना में हो रहे गलत उपयोग पर अंकुश लगेगा। पहले भी हरियाणा और पड़ोसी राज्यों में आयुष्मान योजना के तहत फर्जी दावों के मामले सामने आए हैं, जिससे करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ था।

किस तरह का होगा लाभ

कहा जा रहा है कि इस नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और लाभार्थियों को वास्तविक जरूरत के आधार पर ही सुविधाएं मिलेंगी। यह पहल योजना की विश्वसनीयता को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, हालांकि अस्पतालों को अतिरिक्त तकनीकी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। सरकार का उद्देश्य न केवल दुरुपयोग रोकना है, बल्कि एम्पैनल्ड अस्पतालों की जवाबदेही बढ़ाना भी है। इससे गरीब परिवारों को मिलने वाली मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं अधिक प्रभावी और न्याय के आधार पर होंगी।

