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कोबरा सांप गले में लपेटकर खेलना पड़ा भारी, डसने से हो गई मौत

Apr 05, 2026 11:15 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मोनी देवी
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गांव के सरपंच सतीश ने बताया कि श्मशान घाट पर निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान मजदूरों ने एक काले रंग के सांप को देखा। उन्होंने तुरंत स्नेक कैचर सतीश फफड़ाना को फोन किया। उन्होंने आधे घंटे में पहुंचने की बात कही थी।

कोबरा सांप गले में लपेटकर खेलना पड़ा भारी, डसने से हो गई मौत

कोबरा सांप से खेलना एक शख्स के लिए जानलेवा साबित हुआ। हरियाणा में करनाल जिले के गांव संधीर में राजेंद्र को कोबरा ने डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वह पहले भी कई बार सांप पकड़कर उनसे खेलता था, लेकिन इस बार उसकी यही आदत उस पर भारी पड़ गई। राजेंद्र पहले भी कई बार सांप पकड़कर घर ले आता था और बाद में जंगल में छोड़ देता था। इस बार वह नशे में था और इसी लापरवाही ने उसकी जान ले ली। उसके इसी खतरनाक शौक के कारण गांव के लोगों ने उसका नाम जहरीला रख दिया था। वह मजदूरी का काम करता था और अपने भाई के साथ रहता था।

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गांव के सरपंच सतीश ने बताया कि श्मशान घाट पर निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान मजदूरों ने एक काले रंग के सांप को देखा। उन्होंने तुरंत स्नेक कैचर सतीश फफड़ाना को फोन किया। उन्होंने आधे घंटे में पहुंचने की बात कही थी। जब तक स्नेक कैचर मौके पर पहुंचता, उससे पहले ही राजेंद्र वहां पहुंच गया। मजदूरों ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। राजेंद्र ने सांप को पकड़ लिया और उसे गले में डाल लिया।

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राजेंद्र सांप को हाथ में लेकर रस्सी की तरह घुमाने भी लगा। इसी दौरान कोबरा ने अचानक राजेंद्र के हाथ पर काट लिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, वह वहां से चला गया। कुछ देर बाद जब गांव के लोग और स्नेक कैचर मौके पर पहुंचे। सांप को पास की दीवार के पास से सतीश फफड़ाना ने पकड़ लिया। जब ग्रामीण राजेंद्र के घर पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

नर्वस सिस्टम पर सीधे अटैक करता है जहर

कोबरा सांप दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में पाया जाता है। भारत, चीन, इंडोनेशिया और थाईलैंड सहित कई देशों में कोबरा की विभिन्न नस्लें पाई जाती हैं। ये सांप आमतौर पर जंगलों, घास के मैदानों और इंसानी बस्तियों के आसपास भी पाए जाते हैं। कोबरा बेहद जहरीला सांप होता है। नर कोबरा की लंबाई 4 से 5.5 फिट और मादा कोबरा की लंबाई 2.5 से 3 फिट तक होती है। मादा कोबरा ज्यादा आक्रामक होती है और लोगों को जल्द काटती है।

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कोबरा के दांत बड़े होते हैं, जिस कारण यह ज्यादा जहर छोड़ता है, जिसकी वजह से इसके 30 मिनट के बाद लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसके काटने पर दर्द होता है और काटे हुए स्थान पर सूजन आ जाती है। पल्स रेट में उतार-चढ़ाव आने लगता है। यह नर्वस सिस्टम पर सीधे अटैक करता है। बेचैनी होने लगती है, उल्टी आना, पसीना आना और चक्कर आने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अगर मरीज को समय पर इलाज ना मिले तो मौत तय है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
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