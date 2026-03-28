कांग्रेस में बगावत करा रही राज्यसभा चुनाव की क्रॉस वोटिंग, पार्टी छोड़ने की तैयारी में विधायक

हरियाणा कांग्रेस में राज्यसभा चुनाव के बाद बगावत तेज। क्रॉस वोटिंग पर नोटिस मिलने के बाद विधायक मोहम्मद इलियास ने मुख्यमंत्री सैनी और मनोहर लाल खट्टर से की मुलाकात, पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज। जानें पूरी खबर।

हरियाणा में हाल ही में संपन्न हुए राज्यसभा चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह और बगावत खुलकर सामने आ गई है। क्रॉस वोटिंग के मुद्दे पर पार्टी द्वारा उठाए गए सख्त कदमों के बाद अब कई विधायकों के पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। हरियाणा में 16 मार्च को राज्यसभा की सीटों के लिए मतदान हुआ था। कांग्रेस ने कर्मवीर सिंह बौद्ध को अपना उम्मीदवार बनाया था, जबकि भाजपा ने निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को अपना समर्थन दिया था।

5 विधायकों को नोटिस जारी इस चुनाव में कांग्रेस के कैंडिडेट कर्मवीर सिंह बौद्ध बमुश्किल जीत सके थे। उन्हें एक वोट से जीत तो मिल गई थी, लेकिन कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और इसी के चलते भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को 27 वोट मिले थे। इस मामले में कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों को नोटिस जारी किया था, लेकिन इसके चलते पार्टी में ही फूट पड़ने की स्थिति है। इस नोटिस के बाद विधायकों ने बागी तेवर अपना लिए हैं और पार्टी में फूट पड़ने की नौबत आ गई है। जिनको नोटिस दिया गया है इनमें से 4 के नाम पार्टी के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने 18 मार्च को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक किए जिनमें शैली चौधरी (नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र),रेनू बाला (साढौरा विधानसभा क्षेत्र), मोहम्मद इलियास (पुन्हाना), मोहम्मद इजराइल (हथीन क्षेत्र) के नाम शामिल हैं। पांचवें विधायक का नाम सार्वजनिक रूप से नहीं बताया गया, लेकिन सूत्रों के अनुसार इसमें रतिया के जरनैल सिंह का भी जिक्र हुआ था।

सीएम नायब सिंह सैनी से मिले कांग्रेस विधायक नोटिस पाने वाले विधायकों में से एक मोहम्मद इलियास ने सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात की थी और शुक्रवार को वह केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मिलने पहुंच गए। खट्टर को लेकर माना जाता है कि अब भी उनका हरियाणा भाजपा पर होल्ड है और उनकी सलाह पर ही सीएम नायब सिंह सैनी अहम फैसले लेते हैं। ऐसे में लगातार दो मुलाकातों के चलते चर्चा है कि इलियास कांग्रेस ही छोड़ सकते हैं। वहीं मोहम्मद इजराइल का कहना है कि 'मुझे कांग्रेस का कैंडिडेट ही पसंद नहीं था।' दो अन्य विधायकों का कहना है कि हमने क्रॉस वोटिंग नहीं की है।

साढौरा विधायक रेनू बाला ने दिया जवाब, पार्टी में हलचल तेज इस बीच शुक्रवार को साढौरा से कांग्रेस विधायक रेनू बाला ने पार्टी के कारण बताओ नोटिस का अपना जवाब सौंप दिया है। रेनू बाला ने अपने ऊपर लगे क्रॉस-वोटिंग के आरोपों को भ्रामक और उनके खिलाफ चलाए जा रहे एक प्रेरित अभियान का हिस्सा बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने पार्टी के निर्देशानुसार कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार कर्मवीर सिंह बौद्ध को ही वोट दिया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने अपना मतपत्र (बैलेट पेपर) कांग्रेस विधायक दल (CLP) के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा को दिखाया था, जो वोट सत्यापित करने के लिए अधिकृत थे।

रेनू बाला के साथ ही नोटिस पाने वाले पांच विधायकों में से कुल तीन ने अपना जवाब दे दिया है। नारायणगढ़ की विधायक शैली चौधरी और रतिया के विधायक जरनैल सिंह ने भी गुरुवार को अपना जवाब दाखिल करते हुए क्रॉस-वोटिंग से इनकार किया और दावा किया कि उन्होंने भी हुड्डा को अपना बैलेट दिखाया था। पुन्हाना के विधायक मोहम्मद इलियास और हथीन के विधायक मोहम्मद इजराइल ने अभी तक नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है।

बागी सुर और राजनीतिक अटकलें हथीन विधायक मोहम्मद इजराइल ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान बागी सुर अपनाए। उन्होंने कहा- जनता तय करेगी कि मैं 2029 का चुनाव लडूंगा या नहीं और किस पार्टी से लडूंगा। मैंने जो कुछ भी किया, वह आपके और आपके बच्चों के विकास के लिए किया। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैंने यह फैसला आपके सम्मान के लिए लिया था, न कि किसी संपत्ति के लिए।

कांग्रेस का अगला कदम इन पांचों विधायकों के भविष्य पर अंतिम निर्णय लेने के लिए अप्रैल के पहले सप्ताह में कांग्रेस की अनुशासनात्मक समिति की बैठक होने की संभावना है। बदलती राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए भूपिंदर सिंह हुड्डा ने 30 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस विधायक दल (CLP) की बैठक बुलाई है। इस बैठक में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद कर्मवीर सिंह बौद्ध के भी शामिल होने की उम्मीद है।

चुनाव आयोग जाएगी कांग्रेस पत्रकारों को संबोधित करते हुए, भूपिंदर सिंह हुड्डा ने ऐलान किया था कि कांग्रेस रिटर्निंग ऑफिसर (चुनाव अधिकारी) पंकज अग्रवाल के खिलाफ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएगी। हुड्डा ने अधिकारी पर भाजपा के साथ मिलकर साजिश रचने और कांग्रेस के चार वोट रद्द कर राज्यसभा चुनाव में धांधली करने का गंभीर आरोप लगाया है।

इनेलो (INLD) ने उठाए हुड्डा पर सवाल इन सभी घटनाक्रमों पर इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) के अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने भूपिंदर सिंह हुड्डा की भूमिका पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने पूछा- हुड्डा ने समय रहते क्रॉस-वोटिंग करने वालों के नामों का सार्वजनिक खुलासा क्यों नहीं किया? क्योंकि वह खुद भाजपा समर्थित उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे थे। चौटाला ने दावा किया कि अगर हुड्डा ने क्रॉस-वोटिंग की जानकारी दी होती, तो इनेलो अपने दोनों वोट कांग्रेस के दलित उम्मीदवार के समर्थन में डालती।