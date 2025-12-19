कांग्रेस विधायकों को घसीटकर ले गए मार्शल, कई सस्पेंड; हरियाणा विधानसभा में जबरदस्त हंगामा

संक्षेप: मुख्यमंत्री ने तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। वहीं हुडा ने कहा कि भाजपा सदस्यों द्वारा राष्ट्र गीत पर चर्चा से अप्रासंगिक बातों को उठाए जाने से उन्हें बहुत दुख हुआ है।

हरियाणा विधानसभा में राष्ट्र गीत ‘वंदे मातरम’ की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित चर्चा के दौरान सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के कुछ सदस्यों के बीच तीखी बहस के बाद जमकर शोर-शराबा हुआ। शुक्रवार को सदन में कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बाद उन्हें मार्शलों ने घसीटकर बाहर कर दिया। सदन में चेयर के नजदीक जाकर हंगामा करने पर विधानसभा अध्यक्ष ने 9 कांग्रेस विधायकों को निलंबित भी कर दिया।

चर्चा के दौरान कांग्रेस सदस्यों ने मंत्री अनिल विज की कुछ टिप्पणियों पर आपत्ति जताई और बाद में अपनी सीट पर वापस बैठ गए। हालांकि वे तब फिर से उठ खड़े हो गए और आसन के समीप पहुंच गए जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुछ टिप्पणियां कीं। चर्चा में भाग लेते हुए, सैनी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर तीखा हमला किया और उन पर और कांग्रेस पर ‘मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेककर’ राष्ट्र गीत को खंडित करने का आरोप लगाया। सैनी ने कहा कि नेहरू को तब कड़ा जवाब देना चाहिए था।

मार्शलों ने किया बाहर सैनी की टिप्पणी पर विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य कांग्रेस विधायकों ने तुरंत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हुडा ने कहा, ‘‘राष्ट्र गीत पर चर्चा चल रही है। राष्ट्र गीत का अपमान नहीं होना चाहिए।’’ कुछ ही देर में, अन्य कांग्रेस विधायक भी उठ खड़े हो गए और नारे लगाते हुए आसन के समीप पहुंच गए। अध्यक्ष ने उन्हें अपनी सीट पर वापस जाने की बार-बार चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। तब अध्यक्ष ने जस्सी पेटवार, विकास सहारन, बलराम डांगी, गीता भुक्कल, शकुंतला खटक, अशोक अरोरा और नरेश सेलवाल समेत 9 विपक्षी विधायकों के नाम घोषित किए। वहीं डांगी, पेटवार, खटक और सेलवाल सदन से बाहर जाने का विरोध कर रहे थे, इसलिए मार्शलों को उन्हें घसीटकर बाहर निकालना पड़ा।

कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेके- सैनी शोर-शराबे के बीच मुख्यमंत्री का भाषण जारी रहा। मुख्यमंत्री ने तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए।” वहीं संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस विधायकों से कहा कि मुख्यमंत्री ने केवल ऐतिहासिक तथ्यों का ही उल्लेख किया है और कांग्रेस को इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ढांडा ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस शासन के दौरान लगाये गये आपातकाल का जिक्र किया गया है, तो सदन में इस तथ्य का जिक्र होने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।