LIVE Updates रिफ्रेश

Haryana Elections LIVE: हरियाणा की सभी 90 सीटों पर वोटिंग शुरू, 20 हजार से अधिक कैंडिडेट मैदान में

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लगातार तीसरी बार राज्य की सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस एक दशक के बाद सरकार में वापसी की उम्मीद कर रही है। आपको बता दें कि मतगणना आठ अक्टूबर को होगी।

Rohtak: Polling officials carry EVMs as they leave for their respective polling stations on the eve of the Haryana Assembly elections, in Rohtak, Haryana, Friday, Oct 4, 2024. (PTI Photo)(PTI10_04_2024_000204A)