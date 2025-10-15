Hindustan Hindi News
ASI संदीप लाठर के परिजनों ने पोस्टमॉर्टम करने से किया इनकार, मनाने पहुंचे सीएम नायब सैनी

संक्षेप: पहली मंजिल पर बने कमरे में दोपहर करीब एक बजे सर्विस पिस्टल से कनपटी पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद एएसआई के परिजनों ने संदीप का शव अपने कब्जे में ले लिया था। एएसपी प्रतीक अग्रवाल और एसडीएम आशीष कुमार ने काफी देर तक मनाया, लेकिन वे पोस्टमॉर्टम कराने से लिए राजी नहीं हुए।

Wed, 15 Oct 2025 02:35 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के गनर रहे सुशील कुमार को गिरफ्तार करने वाली टीम में शामिल रोहतक साइबर सेल के एएसआई संदीप लाठर के सुसाइड ने अब हरियाणा सरकार के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। संदीप लाठर के परिजनों ने शव का पोस्टमॉर्टम कराने से इनकार कर दिया है। एएसआई संदीप लाठर ने सुसाइड से पहले खेत में छह मिनट 28 सेकंड का वीडियो बनाया और सुसाइड नोट में लिखा, जिसमें एडीजीपी पूरन कुमार को भ्रष्ट अधिकारी बताया। कहा कि भ्रष्टाचार केस में गिरफ्तारी के डर से ही पूरन कुमार ने खुदकुशी की थी। वाई पूरन कुमार जब से आईजी रोहतक बनाए गए थे, तभी से जातिवाद और भ्रष्टाचार कर रहे थे। संदीप मंगलवार को गांव लाढ़ौत में अपने मामा व पूर्व सरपंच बलवान के खेत में पहुंचे थे। यहीं पहली मंजिल पर बने कमरे में दोपहर करीब एक बजे सर्विस पिस्टल से कनपटी पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद एएसआई के परिजनों ने संदीप का शव अपने कब्जे में ले लिया था। एएसपी प्रतीक अग्रवाल और एसडीएम आशीष कुमार ने काफी देर तक मनाया, लेकिन वे पोस्टमॉर्टम कराने से लिए राजी नहीं हुए।

संदीप के चाचा शीशपाल और भाई जसबीर लाठर कहा कि सुसाइड नोट में जो लिखा है, उसके हिसाब से एफआईआर दर्ज हो। कार्रवाई हो। निष्पक्ष न्याय की हम मांग करते हैं। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, शव का अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। ऐसे में आज मुख्यमंत्री नायब सैनी परिवार को सांत्वना देने और पोस्टमॉर्टम के लिए मनाने गांव लाढ़ोत में पहुंचे। उनके साथ शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और जिला परियोजना समिति के चेयरमैन कृष्णलाल पंवार भी मौजूद रहे। संदीप की आत्महत्या के बाद परिवार ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सीएम के आगमन पर परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई। सैनी ने परिवार को आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। वहीं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिला उपायुक्त को निष्पक्ष जांच के सख्त आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कहा कि कानून के दायरे में निष्पक्ष जांच हो और पोस्टमार्टम तुरंत करवाएं।

मुख्यमंत्री के ओएसडी ने लिया मांग पत्र

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ओएसडी वीरेंद्र सिंह बड़खालसा ने परिवार से 30 मिनट की बंद कमरे की बैठक की। बैठक में परिवार ने पोस्टमार्टम से पहले सुसाइड नोट के आधार पर एफआईआर दर्ज करने और आरोपी अधिकारियों की गिरफ्तारी की मुख्य मांग रखी। ओएसडी ने इन मांगों पर विचार करने के लिए शाम 4 बजे तक का समय मांगा है।

हुड्डा भी शाम को पहुंचेंगे गांव

विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शाम 4 बजे लाढ़ौत गांव पहुंच रहे हैं, जहां वे संदीप के परिवार से मिलेंगे और न्याय की मांग को समर्थन देंगे। इनेलो नेता सुनैना चौटाला ने मृतक के परिवार से मुलाकात की और कहा कि पार्टी परिवार के साथ खड़ी है, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, लीपापोती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और परिवार को पूर्ण न्याय मिलना चाहिए।

जातीय रंग देने से मामला हुआ गंभीर

सीनियर आईपीएस वाई पूरन कुमार की मौत के 8वें दिन रोहतक पुलिस के साइबर सेल में कार्यरत एएसआई संदीप लाठर के सुसाइड ने पुलिस महकमे की चिंताएं बढ़ा दी हैं। दोनों सुसाइड केस को जातीय रंग देने से मामला और गंभीर हो रहा है।

संदीप लाठर रिश्वत केस में पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार को हिरासत में लेने वाली टीम में संदीप लाठर भी शामिल था। चंडीगढ़ पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम रिश्वत केस और सुशील की गिरफ्तारी से जुड़ी रोहतक पुलिस के सभी कर्मियों से पूछताछ कर रही है। कुछ से पूछताछ हो चुकी है और कुछ को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। संदीप लाठर से भी पूछताछ हुई। उसके बाद भी वो लगातार ड्यूटी पर जा रहे थे।

एसपी बिजारणिया की गुड बुक में थे लाठर

इस मामले में हटाये गए नरेंद्र बिजारणिया को 30 अक्टूबर 2024 को नूंह से ट्रांसफर करके रोहतक का एसपी बनाया गया था। संदीप लाठर एसपी बिजारणिया की गुड बुक में थे, जिन्होंने बिजारणिया की अगुआई में कई एनकाउंटर किए। रोहतक में कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में भी वह शामिल रहे। साल भर पहले लाठर को सीआईए 2 से हटाकर साइबर सैल में लगाया गया। लाठर की गिनती बिजारणिया के भरोसमंद लोगों में होती थी। सुसाइड से पहले के वीडियो और सुसाइड नोट में लाठर ने बिजारणिया को ईमानदार बताया है।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Haryana News

