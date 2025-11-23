हरियाणा में 'ऑपरेशन ट्रैकडाउन' से क्राइम पर करारा प्रहार,16 दिन में 4566 अपराधी गिरफ्तार

Hindustan Hindi News
Hindi Newsहरियाणा न्यूज़Haryana 4566 criminals arrested so far under Operation Trackdown 47 notorious offenders nabbed in single day
हरियाणा पुलिस ने अपने एक बड़े राज्यव्यापी ‘ऑपरेशन ट्रैकडाउन’ से प्रदेशभर में सक्रिय आपराधिक नेटवर्क पर करारा प्रहार किया है। इस कार्रवाई के दौरान बीते 16 दिन में साढ़े 4 हजार से अधिक अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है।

Sun, 23 Nov 2025 12:22 PMPraveen Sharma चंडीगढ़, एएनआई
हरियाणा पुलिस ने अपने एक बड़े राज्यव्यापी ‘ऑपरेशन ट्रैकडाउन’ (Operation Trackdown) से प्रदेशभर में सक्रिय आपराधिक नेटवर्क पर करारा प्रहार किया है। इस कार्रवाई के दौरान बीते 16 दिन में साढ़े 4 हजार से अधिक अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है।

पुलिस की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरे राज्य में 5 नवंबर को ऑपरेशन ट्रैकडाउन शुरू किया गया था। इस खास मुहिम से 21 नवंबर तक काफी अच्छे नतीजे मिले हैं। इसे देखते हुए ऑपरेशन को एक और सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।

ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान पुलिस ने अब तक 1,439 कुख्यात, वॉन्टेड और गंभीर अपराधियों के साथ-साथ 3,127 दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे गिरफ्तार किए गए कुल अपराधियों की संख्या 4,566 हो गई है।

पुलिस ने अकेले 21 नवंबर को ही 47 कुख्यात अपराधियों को पकड़ा है, जिनमें कई मोस्ट-वांटेड अपराधी भी शामिल हैं। इसके अलावा, उसी दिन 293 दूसरे आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिससे पता चलता है कि कार्रवाई कितनी तेजी से हो रही है। पुलिस ने आदतन अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए 17 नई हिस्ट्रीशीट भी खोलीं हैं।

गुरुग्राम के दो शातिर चेन स्नेचर भी गिरफ्तार

इसी क्रम में क्राइम ब्रांच सेक्टर-10 ने दो कुख्यात अपराधियों सुमित और संजीव उर्फ ​​संजू को गिरफ्तार किया है। यह दोनों 17 नवंबर को गुरुग्राम के सेक्टर-45 में सोने की चेन स्नैचिंग के मामले में शामिल थे। संजू पर 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि सुमित पर 10 केस दर्ज हैं, जिनमें हत्या की कोशिश, लूट, स्नैचिंग और आर्म्स एक्ट का उल्लंघन शामिल है। पुलिस का मानना ​​है कि उनकी गिरफ्तारी से इलाके में स्नैचिंग की घटनाओं पर काफी हद तक रोक लगेगी।

20 मामलों में आरोपी मनीष उर्फ ​​गोगा भी पकड़ा

हरियाणा पुलिस को कुख्यात अपराधी मनीष उर्फ ​​गोगा (28) की गिरफ्तारी से एक और कामयाबी मिली है। उस पर 20 गंभीर मामले दर्ज हैं। गुरुग्राम सेक्टर-21 के पास एक युवक पर गोली चलाने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में वॉन्टेड गोगा को क्राइम ब्रांच सेक्टर-17 ने द्वारका एक्सप्रेसवे के पास से गिरफ्तार किया। उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड में हत्या, हत्या की कोशिश, जबरन वसूली, किडनैपिंग और गैंग एक्टिविटी शामिल हैं।

ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत अब तक 5,251 गिरफ्तारियों के साथ हरियाणा पुलिस का दावा है कि उनकी आक्रामक और रणनीतिक कार्रवाई आने वाले दिनों में राज्य को काफी सुरक्षित बना देगी।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
