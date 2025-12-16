हिसार से अलग होगा हांसी; CM सैनी के ऐलान के साथ बदल गया हरियाणा का नक्शा

संक्षेप: हांसी को जिला बनाने की मांग लंबे समय से चल रही थी। यह पहले से ही एसपी जिला था। हांसी में पुलिस अधीक्षक का दफ्तर पहले से मौजूद है। अब जिले की घोषणा के साथ यहां जिला मुख्यालय और जिलाधिकारी का दफ्तर भी होगा। हांसी के लोगों को अब प्रशासनिक कामों और डीसी से मिलने के लिए हिसार नहीं जाना पड़ेगा।

हांसी को हरियाणा का नया जिला बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 23वें जिले का ऐलान हांसी में किया। इसके साथ ही अब हरियाणा राज्य में 22 नहीं, बल्कि 23 जिले हो जाएंगे। बता दें कि हांसी पहले हिसार जिले का हिस्सा था। हांसी में विकास रैली में सीएम सैनी ने कहा कि मैं आज हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा करता हूं। नए हांसी जिले में 2 उपमंडल हांसी व नारनौंद और तीन तहसील हांसी, नारनौंद व बास होगी। खेड़ी चोपड़ा उपतहसील भी नए जिले का हिस्सा होगी। हांसी जिले में 97 राजस्व गांव और 110 पंचायतें शामिल रहेंगी। इसका नोटिफिकेशन एक हफ्ते में जारी हो जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रशासनिक कामों के लिए हिसार नहीं जाना पड़ेगा दरअसल, हांसी को जिला बनाने की मांग लंबे समय से चल रही थी। यह पहले से ही एसपी जिला था। हांसी में पुलिस अधीक्षक का दफ्तर पहले से मौजूद है। अब जिले की घोषणा के साथ यहां जिला मुख्यालय और जिलाधिकारी का दफ्तर भी होगा। हांसी के लोगों को अब प्रशासनिक कामों और डीसी से मिलने के लिए हिसार नहीं जाना पड़ेगा। हांसी में ही डीसी बैठेंगे। इसके अलावा मुकदमों की पैरवी के लिए हिसार जिला कोर्ट भी नहीं जाना पड़ेगा।

इतना ही नहीं, हांसी में जिला एवं सत्र न्यायालय का गठन होगा। जिला न्यायाधीश भी यहां बैठेंगे। हांसी के जिला बनने से क्षेत्र का विकास तेजी से होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हांसी बस स्टैंड के लिए अलग ड्रेन बनाई जाएगी। सेक्टर-5 में एसटीपी-डब्ल्यूटीपी बनेगा। हांसी को भाखड़ा-ब्यास नहर से जोड़ा जाएगा। हांसी में चरणबद्ध तरीके से पुलिस लाइन बनाई जाएगी और खेल स्टेडियम बनेगा। हांसी के सिविल अस्पताल को अपग्रेड करके 100 बेड का बनाया जाएगा।

ऐतिहासिक शहर हांसी के पेड़े देशभर में मशहूर वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनाज मंडी में आयोजित एक रैली के दौरान हांसी को पुलिस जिला घोषित किया था। इसके बाद हांसी में पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति हुई थी। हालांकि, पूर्ण राजस्व जिला बनाए जाने की मांग तब से लंबित थी। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा के बाद हांसी को पूर्ण जिला का दर्जा मिलने जा रहा है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 अगस्त 2024 को हांसी की अनाज मंडी में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में हांसी को पूर्ण जिला बनाने का वादा किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद हांसी में डीसी बैठेगा। आचार संहिता लागू होने के बावजूद उन्होंने यह भरोसा दिया था। हांसी हरियाणा के हिसार जिले का एक पुराना और ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है। यह हिसार से लगभग 26 किलोमीटर दूर स्थित है। दूध से बनी पेड़ा मिठाई यहां की पहचान है। यहां का पेड़ा देश भर में मशहूर है।