15वीं बार जेल से बाहर आया गुरमीत राम रहीम, लग्जरी गाड़ियों के काफिले से सिरसा डेरा रवाना

साध्वियों के यौन शोषण और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर फिर जेल से बाहर आ गया है। आज दोपहर वह रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया और अपने काफिले में सिरसा आश्रम के लिए निकल गया। सजा के बाद से वह 15वीं बार पैरोल या फरलो लेकर जेल से बाहर आया है। रोहतक के डिविजनल कमिश्नर ने शनिवार को राम रहीम की पैरोल मंजूर की थी। 2026 में यह उसकी पहली रिहाई होगी। पैरोल डेरा सच्चा सौदा के दूसरे गुरु शाह सतनाम के जन्मदिन के अवसर पर दी गई है। सोमवार करीब साढ़े 11 बजे पैरोल मिलने के बाद वह अपने सफेद गाड़ियों के काफिले में सिरसा डेरे के लिए रवाना हुआ। राम रहीम को लेने के लिए सिरसा डेरे से लग्जरी गाड़ियों का काफिला पहुंचा था। इसमें दो बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर, दो फॉरच्यूनर व 2 अन्य गाड़ियां शामिल थीं।

राम रहीम इस बार उत्तर प्रदेश में बागपत के बरनावा आश्रम में नहीं, बल्कि वह सिरसा स्थित डेरे में ही रहेगा। राम रहीम की सुरक्षा के लिए डेरे के आसपास पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पिछली बार वह अगस्त 2025 में 40 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर आया था और सिरसा डेरे में रहा था। अबकी बार भी 40 दिन की पैरोल सिरसा डेरे में ही कटेगी। राम रहीम की पैरोल अवधि के दौरान शाह सतनाम जी महाराज का जन्मदिन 25 जनवरी को है। इस दिन डेरा सच्चा सौदा की ओर से विशेष कार्यक्रम होता है। राम रहीम के सिरसा आगमन से पहले डेरा सच्चा सौदा में तैयारियां शुरू हो गई हैं और वहां हलचल तेज हो गई है। डेरा अनुयायियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।