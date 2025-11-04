Hindustan Hindi News
खुदकुशी करने वाले IPS पूरन कुमारे के गनमैन को भी जान का खतरा, बदली जाएगी जेल

संक्षेप: गनमैन ने दावा किया है कि संदीप और विकास नाम के दो उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है। सोनी देवी ने कहा कि उनके पति आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या से संबंधित एफआईआर में एकमात्र मुख्य गवाह हैं।

Tue, 4 Nov 2025 08:45 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
शराब कारोबारी से वसूली करने के आरोपी और हरियाणा के दिवंगत आई.पी.एस. वाई पूरन कुमार के गनमैन रहे रोहतक जेल में बन्द सुशील कुमार ने अपनी जान को खतरा बताया है। उसने अपने परिवार को बताया है कि जेल में संदीप और विकास नाम के दो कैदी सुशील को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस बारे में सुशील कुमार की पत्नी सोनी देवी ने हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), महानिदेशक (जेल), पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, रोहतक जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ एसआईटी और जेल अधीक्षक को पत्र भेजा था। उसने अपने पति को रोहतक जेल से अंबाला, चंडीगढ़ या अन्य ऐसी जेल में शिफ्ट करने की मांग की थी जहां वह सुरक्षित रहे। इस पर हरियाणा के जेल महानिदेशक आलोक कुमार राय ने सुशील कुमार को अंबाला सेंट्रल जेल शिफ्ट करने के आदेश दिये हैं।

वहीं, धमकी मामले में रोहतक जेल अधीक्षक को जांच करने के निर्देश दिए हैं। एकमात्र गवाह को चुप कराना चाहता है प्रभावशाली अधिकारी सुशील कुमार की पत्नी सोनी देवी ने बताया कि उनके पति का फोन आया था, जिन्होंने जेल में अपनी जान को खतरा बताया था। उसने कहा था कि जेल में

संदीप और विकास नाम के दो उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है। सोनी देवी ने कहा कि उनके पति आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या से संबंधित एफआईआर में एकमात्र मुख्य गवाह हैं। सोनी ने आरोप लगाया कि प्रभावशाली अधिकारी, जिन पर पूरन कुमार के परिवार ने आरोप लगाया था, अब सबसे अहम गवाह को चुप कराना चाहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि परिवार अनुसूचित जाति समुदाय से है और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। सोनी देवी ने इस पूरे मामले को असाधारण रूप से जानलेवा संकट बताते हुए लिखा है कि अधिकारियों से सुशील को रोहतक जेल से तुरंत अंबाला या चंडीगढ़ जैसी किसी सुरक्षित जेल में स्थानांतरित करने का किया जाए।

कौन है गनमैन सुशील

दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार के गनमैन रहे सुशील कुमार पर रोहतक के शराब कारोबारी प्रवीन बंसल ने 6 अक्टूबर को ढाई लाख रुपए की मंथली मांगने का केस दर्ज करवाया था। पुलिस पूछताछ में उसने कथित तौर पर कबूला था कि यह रकम आईजी वाई पूरन कुमार को मिलनी थी। इस मामले में आईजी वाई पूरन कुमार से भी पूछताछ करने की तैयारी थी। उनकी गिरफ्तारी होने का भी अंदेशा था। 7 अक्टूबर को पूरन कुमार ने चंडीगढ़ आवास पर खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में उन्होंने कई बड़े अधिकारियों पर अपमानित व प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे।

गनमैन सुशील कुमार को गिरफ्तारी करने वाली रोहतक टीम में साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप लाठर भी थे। उन्होंने 14 अक्टूबर दोपहर को रोहतक के लाढ़ौत गांव में खेतों में बने कमरे की छत पर जाकर सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। मरने से पहले उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और 4 पेज का एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस ने इस मामले में लाठर की पत्नी संतोष की शिकायत और सुसाइड नोट के आधार पर दिवंगत वाई पूरन कुमार की आईएएस अफसर पत्नी अमनीत पी. कुमार, साले एवं पंजाब के बठिंडा ग्रामीण सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन, गनमैन सुशील कुमार व एक अन्य पुलिसकर्मी पर सदर थाने में केस दर्ज किया था।

