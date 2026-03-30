खाना खाया और थाने से बाहर आकर सिर में मार ली गोली, ASI की हैरतअंगेज खुदकुशी
हरियाणा में पिछले साल आईपीएस वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ में अपने निवास पर 7 अक्टूबर, 2025 को खुदकुशी कर ली थी। उनके पास से एक सुसाइड नोट मिला था जिसमें हरियाणा के डीजीपी समेत कई पुलिस अधिकारियों के नाम लिखे थे।
हरियाणा के रोहतक जिले के कलानौर में सोमवार को डायल 112 पर तैनात एक एग्जम्प्टेड असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (E ASI) ने थाने के बाहर अपने ही सर्विस रिवॉल्वर से सिर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान 53 साल के कुलदीप सिंह के रूप में हुई है जो कलानौर थाने में इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल पर तैनात थे। साथी पुलिसकर्मी उन्हें तुरंत रोहतक पीजीआई लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कुलदीप सिंह मूल रूप से झज्जर जिले के डीघल गांव के रहने वाले थे। फिलहाल वह रोहतक स्थित झज्जर चुंगी पर कमला नगर में रह रहे थे। उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें दो बेटियां और एक बेटा है।
थाने में खाना खाने आए थे
कुलदीप सोमवार को कलानौर थाना में खाना खाने के लिए आए हुए थे। इसी दौरान वह थाना परिसर में नीचे एक किनारे चले गए, जहां उन्होंने अपनी सरकारी रिवॉल्वर से खुद के सिर में गोली मार ली। गोली चलने की आवाज सुनते ही थाना परिसर में अफरा-तफरी मच गई और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। घटना के तुरंत बाद घायल अवस्था में कुलदीप को रोहतक के पीजीआई अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। कलानौर थाने के एसएचओ सतपाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए पीजीआई में रखवाया गया है। आत्महत्या के पीछे का कारण पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
परिजन बोले, किसी परिवारिक तनाव में नहीं थे
कुलदीप कलानौर थाने में डायल 112 पर तैनात थे। इससे पहले उनकी पोस्टिंग लाखन माजरा थाने में थी। 15 साल पहले डीघल गांव से रोहतक आकर बस गए थे। शुरुआत में वह शिवाजी कॉलोनी में रहे। बाद में कमला नगर में रहने लगे। लंबे समय से वह यहीं अपने परिवार के साथ रह रहे थे। चचेरे भाई प्रवीण ने बताया कुलदीप छह भाइयों में से एक थे। एक भाई का पहले निधन हो चुका है। 3 भाई कमला नगर में ही रहते हैं, जबकि दो भाई डीघल गांव में रहते हैं। परिवार का कहना है कि कुलदीप किसी भी तरह के पारिवारिक तनाव नहीं थे। उन्होंने सुसाइड जैसा कदम क्यों उठाया, इसकी जांच होनी चाहिए।
पिछले साल IPS और ASI की खुदकुशी से हिला था हरियाणा
पिछले साल आईपीएस वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ में अपने निवास पर 7 अक्टूबर, 2025 को खुदकुशी कर ली थी। उनके पास से एक सुसाइड नोट मिला था जिसमें हरियाणा के डीजीपी समेत कई पुलिस अधिकारियों के नाम लिखे थे। सुसाइड नोट में आईपीएस वाई कुमार ने अधिकारियों पर उनके साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए थे। इसके ठीक एक हफ्ते बाद रोहतक के साइबर सेल में पदस्थ एएसआई संदीप कुमार ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। मरने से पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिस में उन्होंने आईपीएस वाई पूरन कुमार पर गम्भीर आरोप लगाए थे। इन घटनाओं से हरियाणा पुलिस और हरियाणा की राजनीति में भूचाल आ गया था।
रिपोर्ट: मोनी देवी
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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