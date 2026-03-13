राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का डर, कांग्रेस के 31 विधायक ​शिमला के होटल में ​शिफ्ट

कांग्रेस विधायक शिमला सिटी से 22 किलोमीटर दूर कुफरी के नजदीक गलू स्थित एक होटल में ठहरेंगे। यहां विधायकों के लिए कमरे पहले से बुक हैं। इसके अलावा कुफरी के एक होटल में भी कुछ विधायक रुकेंगे।

16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के डर से हरियाणा के कांग्रेस विधायकों को आज हिमाचल प्रदेश के शिमला में शिफ्ट कर दिया गया। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस को आशंका है कि उनके विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकती है। कांग्रेस विधायक दल की शुक्रवार दोपहर मीटिंग हुई और विधायकों को शिमला ले जाने का फैसला किया गया। विधायक अब 16 मार्च को वोटिंग के दिन चंडीगढ़ आएंगे। विधायकों ने पहले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर लंच किया और फिर 31 विधायक शिमला के लिए लग्जरी बसों में सवार हो गए। हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी विधायक के साथ शिमला गए। रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सोनीपत के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी और अंबाला के सांसद वरुण चौधरी भी सा​​थ रहे। विधायकों को वोटिंग के लिए शिमला में ट्रेनिंग भी दी जाएगी। कांग्रेस विधायक शिमला सिटी से 22 किलोमीटर दूर कुफरी के नजदीक गलू स्थित एक होटल में ठहरेंगे। यहां विधायकों के लिए कमरे पहले से बुक हैं। इसके अलावा कुफरी के एक होटल में भी कुछ विधायक रुकेंगे।

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37 विधायक बैठक में मौजूद रहे, गए 31 शुक्रवार को चंडीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। यहां पार्टी के सभी 37 विधायक बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद लंच कर कांग्रेस के सिर्फ 31 विधायक 3 मिनी बसों के जरिए हिमाचल प्रदेश के कुफरी के लिए रवाना हुए। विधायक कुफरी में एक रिजॉर्ट में ठहरेंगे। हुड्डा सहित 6 विधायक कुलदीप वत्स, विनेश फोगाट, चंद्रमोहन बिश्नोई, मोहम्मद इलियास और टोहाना विधायक परमवीर सिंह नहीं गए हैं। आज हिमाचल नहीं जाने वाले 6 विधायकों में से कुछ शनिवार शाम तक जाएंगे। वहीं, विधायक कुलदीप वत्स पारिवारिक शादी समारोह के कारण और मोहम्मद इलियास बीमारी के कारण हिमाचल नहीं जा पाएंगे। फिलहाल हिमाचल दौरे में कांग्रेस विधायकों को मतदान की ट्रेनिंग भी दी जाएगी जिसके लिए बैलेट बाक्स भी ले जाया गया है।

यह है चुनावी ग​णित 90 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के पास 48 विधायकों के साथ तीन विधायकों का भी समर्थन है, जबकि कांग्रेस के 37 विधायक हैं। इस गणित से दोनों पार्टियों के खाते में एक-एक सीट आनी चाहिए, लेकिन पिछले चुनावों में खेला हो चुका है। भाजपा के संजय भाटिया की जीत एक तरह से पक्की है, जबकि कांग्रेस के कर्मवीर बौद्ध और भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल के बीच मुकाबले को लेकर गुणा-भाग हो रहा है। कांग्रेस विधायकों में क्रास वोटिंग और इनेलो के दो विधायकों के समर्थन की सूरत में नांदल यह सीट निकाल सकते हैं। वर्ष 2016 के स्याही कांड में कांग्रेस के 14 वोट रद्द होने से जहां भाजपा समर्थित सुभाष चंद्रा राज्यसभा पहुंच गए थे, वहीं 2022 में भी राज्यसभा की दो सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा समर्थित निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा ने कांग्रेस में क्रास वोटिंग के सहारे कांग्रेस के अजय माकन को हराया था।

हिमाचल में प्रवेश करते ही बसों को मिली पुलिस सुरक्षा हरियाणा से हिमाचल प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते ही विधायकों की बसों हिमाचल प्रदेश की पुलिस सुरक्षा मुहैया हो गई थी। बताया गया कि हिमाचल पुलिस की 3 गाड़ी बसों के आगे-पीछे एस्कॉट कर रही थी। हिमाचल सरकार की ओर से कांग्रेस विधायकों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।