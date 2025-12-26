Hindustan Hindi News
पलवल में 13 वर्षीय लड़की गर्भवती, महीनों तक हुआ गैंगरेप

मामला 18 दिसंबर को तब सामने आया जब लड़की बीमार अवस्था में ईलाज के लिए अस्पताल पहुंचीं। जांच में डॉक्टरों ने पाया कि लड़की 5 महीने की गर्भवती है। पीड़िता अपने चाचा और चाची के साथ रहती है।

Dec 26, 2025 12:33 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
हरियाणा के पलवल में 13 वर्षीय नाबालिग संग कथित गैंगरेप का मामला सामना आया है। लड़की का करीब 7 महीने तक रेप हुआ। पुलिस 4 आरोपियों की तलाश में जुटी है जिन्होंने कथित तौर पर रेप किया है। पुलिस के मुताबिक रेप पीड़िता गर्भवती है।

पुलिस जांच के मुताबिक मामला 18 दिसंबर को तब सामने आया जब लड़की बीमार अवस्था में ईलाज के लिए अस्पताल पहुंचीं। जांच में डॉक्टरों ने पाया कि लड़की 5 महीने की गर्भवती है। पीड़िता अपने चाचा और चाची के साथ रहती है। पीड़िता को आरोपियों से लगातार धमकियां मिल रही थीं और इस वजह से उसने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को छिपाकर रखा था। आरोपी पलवल के बहिन इलाके के निवासी हैं।

पीड़िता के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है। दर्ज शिकायत के मुताबिक पीड़िता से जनवरी से जुलाई के बीच रेप हुआ। नाम गुप्त रखने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने इस दौरान कथित तौर पर लड़की को अलग-अलग स्थानों पर घंटों तक बंधक बनाकर रखा और कई बार उसके साथ गैंगरेप को अंजाम दिया।

पुलिस के मुताबिक लड़की के चाचा-चाची ही पीड़िता को चेकअप के लिए अस्पताल लेकर गए थे। लड़की के पिता की 6 साल पहले मृत्यु हो गई थी, वहीं पति की मौत के बाद लड़की की मां को गहरा मानसिक आघात लगा और वे कोमा जैसी स्थिति में है।

पुलिस के मुताबिक जैसे ही लड़की के गर्भवती होने और अस्पताल में भर्ती होने की बात सामने आई तो आरोपियों ने लड़की और उसके परिवार को मामले को दबाने के लिए धमकाना शुरू कर दिया। डर के वजह से परिवार ने गुपचुप घर छोड़ा और फिर शुक्रवार की रात बहिन पुलिस स्टेशन पहुंचा। इसके बाद लड़की के चाचा ने लिखित शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।

चारों आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 127(2) (गलत तरीके से कैद करना), 351(3) (आपराधिक धमकी) और 70(2) (नाबालिग संग गैंगरेप) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 6 (गंभीर यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है। बहिन पुलिस के मुताबिक आरोपी गिरफ्तारी से बच रहे हैं मगर छापेमारी जारी है जल्द ही गिरफ्तारी संभव है।

