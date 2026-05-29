नूंह के गांव में फेसबुक पोस्ट से भड़की हिंसा, छतों से पथराव; 7 घायल
घटना की सूचना मिलते ही बिछोर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उपद्रवियों को खदेड़कर स्थिति को संभाला। गांव में फैले तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है।
फेसबुक पर की गई एक आपत्तिजनक पोस्ट से नूंह जिले के नई गांव में खूनी संघर्ष हो गया। दो पक्षों के लोगों में लाठी-डंडे चले और छतों से भारी पथराव हुआ। इस हिंसक झड़प में दो महिलाओं समेत कुल 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही बिछोर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उपद्रवियों को खदेड़कर स्थिति को संभाला। गांव में फैले तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। इस घटना से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है।
पोस्ट में एक-दूसरे के खिलाफ गाली-गलौज
जानकारी के अनुसार गांव के रेशम और मगरू के बीच तीन दिनों से फेसबुक पर पोस्ट को लेकर तनातनी चल रही थी। पोस्ट में एक-दूसरे के खिलाफ गाली-गलौज की गई थी। शुक्रवार को इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बच्चों में कहासुनी हो गई। इसके बाद दोनों पक्षों के बड़े और युवा भी लाठी-डंडे लेकर सड़क पर उतर आए और एक-दूसरे पर हमला कर दिया। सरपंच मन्नान ने बताया कि विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के लोग अपनी-अपनी छतों पर चढ़ गए और एक-दूसरे के घरों पर पथराव करने लगे। इस पथराव से पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई।
मारपीट और पथराव में 7 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। एक महिला का सिर फट गया है, जबकि अन्य घायलों के हाथ-पैर टूट गए। तनाव को देखते हुए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। बिछोर थाना प्रभारी सुखबीर ने बताया कि फिलहाल गांव में स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस को शिकायत मिली है और मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उपद्रवियों की पहचान के लिए स्थानीय लोगों से पूछताछ जारी है।
एक दिन पहले बकरीद पर हुई थी हिंसा
नूंह इलाके में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। एक दिन पहले बकरीद (ईद-उल-अजहा) की नमाज के बाद नूंह जिले के थाना बिछोर इलाके के ही सिंगार गांव में दो पक्षों के बीच रंजिश में हिंसक झड़प हो गई थी। नमाज के ठीक बाद शुरू हुआ यह विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से जमकर लाठी-डंडे और धारदार हथियार चलने लगे। इस हिंसक मारपीट में 5 महीने की गर्भवती महिला समेत करीब 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों को मंडीखेड़ा अस्पताल और नलहड़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर सिंगार गांव में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
रिपोर्ट: मोनी देवी
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अदिति शर्मा
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