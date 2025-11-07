रोहतक में डबल मर्डर: बाप-बेटे को अलग-अलग जगह पर गोलियों से भूना
रोहतक के गांव बलियाना में आज अज्ञात हमलावरों ने बाप-बेटे की गोलियों से भून कर हत्या कर दी। मृतकों की पहचान 58 साल के धर्मवीर उर्फ टिल्लू और उसके 22 वर्षीय बेटे दीपक के रूप में हुई है। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही रोहतक पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंचीं और घटनास्थल की जांच शुरू की। आसपास के इलाकों में नाकेबंदी कर हमलावरों की तलाश की जा रही है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने बताया कि यह रंजिश का मामला हो सकता है। हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जांच के लिए फोरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया। एक हफ्ते पहले ही रोहतक से सटे सोनीपत जिला में भी ठीक इसी तरह बाप बेटे पर गोलियां बरसा कर हत्या कर दी गई थी।
पिता को घर, तो बेटे को पड़ोसी के घर बनाया निशाना
शुक्रवार को धर्मवीर अपने घर पर थे, जबकि उनका बेटा दीपक घर के पास ही दूसरी गली में पड़ोसियों के यहां बैठा हुआ था। तभी 4-5 युवक आए और पहले घर में घुसकर धर्मवीर को गोलियां मारीं। इसके बाद हमलावर पड़ोसियों के यहां पहुंचे, जहां दीपक सोफे पर बैठकर बात कर रहा था। हमलावरों ने दीपक पर भी गोलियां चलाईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने तुरंत घटना की सूचना आईएमटी थाना पुलिस को दी थी।
दूसरा बेटा मर्डर केस में जेल में बन्द
इस दोहरे हत्याकांड के पीछे पुरानी रंजिश मानी जा रही है। मृतक दीपक का भाई सागर पिछले साल गांव में हुए एक युवक की हत्या के आरोप में जेल में बंद है। आशंका है कि इसी रंजिश के चलते धर्मवीर और दीपक की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच में जुटी हुई है।
घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घर पर धर्मवीर और दीपक अकेले ही रहते थे। धर्मवीर पेंटिंग का काम करता था, जबकि दीपक आईएमटी में एक कंपनी में लगा हुआ था। दीपक की बड़ी बहन ने लव मैरिज कर ली थी। इसी बात से परेशान होकर कुछ महीने पहले दीपक की मां ने सुसाइड कर लिया था।
रोहतक में कानून व्यवस्था की उड़ी धज्जियां
रोहतक में एक के बाद एक हो रहे हत्याकांड से कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। 23 अक्टूबर को ही फतेहपुरी कॉलोनी में डबल मर्डर की घटना हुई थी। आपसी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के दौरान गोली चलने लगी और तेजधार हथियार से हमला किया गया। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के दो लोगों की मौत हो गई थी। 21 अक्टूबर को सांपला में आपसी कहासुनी के दौरान एक व्यक्ति ने अपने चचेरे भाई की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी थी।
