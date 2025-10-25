दिशा पाटनी के घर फायरिंग केस में बड़ी कार्रवाई, रोहित गोदारा गैंग से जुड़े तीन गुर्गे दबोचे

संक्षेप: बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में हमलावरों तक 3 लाख रुपए पहुंचाने वाले रोहित गोदारा गैंग से जुड़े तीन आरोपियों को बहादुरगढ़ एसटीएफ ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में हमलावरों तक 3 लाख रुपए पहुंचाने वाले रोहित गोदारा गैंग से जुड़े तीन आरोपियों को बहादुरगढ़ एसटीएफ ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान सोनीपत के पिपली खेड़ा निवासी हैप्पी, मयूर विहार गली नंबर 10 निवासी हिमांशु और मुरथल रोड के विकास नगर निवासी सुनील के रूप में हुई है। तीनों बहादुरगढ़ के सदर थाना में गत 22 मई को दर्ज मामले में वांछित थे।

भिवानी से सीडीएम मशीन के जरिए डाली थी रकम एसटीएफ प्रभारी निरीक्षक राकेश ने बताया कि जांच में खुलासा हुआ था कि गैंगस्टर रोहित गोदारा के निर्देश पर सोनीपत के मयूर विहार निवासी अरुण और रोहतक के काहनी निवासी रविंद्र को 27 सितंबर 2025 को भिवानी से सीडीएम मशीन के जरिए हैप्पी के बैंक खाते में 3 लाख रुपए जमा करवाए थे। यह रकम गैंग की गतिविधियों और फायरिंग की तैयारी के लिए भेजी गई थी। हैप्पी ने अरुण के कहने पर यह रुपए अन्य गैंग सदस्यों सुनील और हिमांशु के खातों में ट्रांसफर किए थे। दोनों ने यह रकम निकालकर अरुण और रविंद्र को सौंप दी थी। अरुण और रविंद्र उत्तर प्रदेश में हुए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं।

फंडिंग व लॉजिस्टिक सपोर्ट संभालते थे तीनों गिरफ्तार तीनों आरोपी लंबे समय से रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रहे थे और गैंग की फंडिंग व लॉजिस्टिक सपोर्ट संभालते थे। फिलहाल तीनों से पूछताछ जारी है और पुलिस इस मामले में गैंग की फाइनेंशियल चैन और नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। एसटीएफ बहादुरगढ़ यूनिट की टीम इस पूरे केस की गहन जांच कर रही है, ताकि गैंग के अन्य सहयोगियों और वित्तीय स्रोतों का भी खुलासा किया जा सके। एसटीएफ बहादुरगढ़ ने गत 22 मई को गैंगस्टर रोहित गोदारा और विरेंद्र चारण के दो सदस्यों सौलधा निवासी विजय और राजस्थान के धौलपुर निवासी रामदत्त को बादली रोड से गिरफ्तार किया था। इसी मामले में जांच के दौरान सोनीपत निवासी हैप्पी, हिमांशु और सुनील को पकड़ा गया है।

12 सितंबर को घर पर हुई थी फायरिंग 12 सितंबर को तड़के करीब 3 बजकर 45 मिनट पर अज्ञात हमलावरों ने दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर के बाहर कई राउंड गोलीबारी की थी, जिससे इलाके में दहशत पैदा हो गई थी। इस सिलसिले में बरेली कोतवाली थाने में एक मामला दर्ज किया गया था। जब गोलीबारी हुई तो घर में उस समय दिशा पाटनी के पिता सेवानिवृत डीएसपी जगदीश सिंह पाटनी, मां और मेजर बहन खुशबू पाटनी मौजूद थीं। हालांकि किसी को चोट नहीं लगी थी। 17 सितंबर को रोहित गोदारा-गोल्डी बरार गिरोह के दो सक्रिय सदस्यों को गाजियाबाद में यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की अपराध जांच इकाई ने मुठभेड़ में मार गिराया था।