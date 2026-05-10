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बहू गांव में दिखाती थी दिल्ली वाला कल्चर, सास-ससुर ने जहर खाकर जान दी

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
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स्नेहा दिल्ली के आधुनिक माहौल में पली-बढ़ी थी और वह शादी के बाद गांव के माहौल में ढलने को तैयार नहीं थी। वह दिल्ली का कल्चर छोड़ना मंजूर नहीं कर रही थी। उसके पहनावे और रहन-सहन को लेकर अक्सर घर में टोका-टाकी होती थी, जो धीरे-धीरे बड़े क्लेश का रूप लेने लगी।

बहू गांव में दिखाती थी दिल्ली वाला कल्चर, सास-ससुर ने जहर खाकर जान दी

हरियाणा के पानीपत में रिश्तों की गरिमा पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। यहां के गांव नारा में एक दंपती ने अपनी बहू के व्यवहार, पहनावे और आए दिन होने वाले झगड़ों से परेशान होकर सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। मृतकों की पहचान 46 वर्षीय राजेश और उनकी 44 वर्षीय पत्नी सुमन के रूप में हुई है। एक ही घर से दो अर्थियां उठने गांव में सन्नाटा पसरा है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमोर्टेम के लिए सिविल हॉस्पिटल भिजवा दिया है। हालांकि अभी तक पुलिस को इस सम्बन्ध में बहू के खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस कोई एक्शन लेगी।

इकलौते बेटे को सोशल मीडिया पर हुआ था प्यार

परिजनों के मुताबिक राजेश और सुमन का इकलौता बेटा आशीष है। आशीष की पहचान फेसबुक और इंस्टाग्राम से दिल्ली की रहने वाली स्नेहा से हुई थी। दोनों दो साल तक रिलेशनशिप में रहे। इसके बाद जनवरी 2025 में उन्होंने परिवार की रजामंदी से शादी कर ली। स्नेहा दिल्ली के आधुनिक माहौल में पली-बढ़ी थी और वह शादी के बाद गांव के माहौल में ढलने को तैयार नहीं थी। वह दिल्ली का कल्चर छोड़ना मंजूर नहीं कर रही थी। उसके पहनावे और रहन-सहन को लेकर अक्सर घर में टोका-टाकी होती थी, जो धीरे-धीरे बड़े क्लेश का रूप लेने लगी।

सुमन और राजेश चाहते थे कि बहू मर्यादित तरीके से रहे, लेकिन स्नेहा को यह पाबंदी मंजूर नहीं थी। परिजनों का आरोप है कि स्नेहा अक्सर अपनी सास सुमन के साथ बदतमीजी और मारपीट करती थी। आशीष भी अपनी मां का साथ देने के बजाय अपनी पत्नी स्नेहा का ही पक्ष लेता था।

बहू ने उजाड़ दी घर की खुशियां

इसी बात को लेकर भारी विवाद हुआ, जिसके बाद राजेश और सुमन ने सल्फास निगल लिया। दोनों को तुरंत पानीपत के सिविल अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद सुमन को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया। वहीं, राजेश की हालत बेहद गंभीर थी, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। वहां इलाज के दौरान राजेश ने भी दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया कि राजेश और सुमन को उम्मीद थी कि बहू के आने से घर में खुशियां आएंगी, लेकिन यह शादी ही दोनों की मौत और बर्बादी की वजह बन गई।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Madan Tiwari

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Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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