रिश्वत में मांगे आईफोन-एप्पल वॉच, करनाल का भ्रष्ट अधिकारी गिरफ्तारUntitled Story

संक्षेप: रूपेश कुमार ने अनिल कुमार समेत तीन के खिलाफ जुलाई 2024 में ACB को शिकायत दी थी। अनिल 8 महीने पहले गुरुग्राम में जिला खाद्य एवं आपूर्ति पद पर ही पोस्टेड थे।

गुरुग्राम की एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करनाल के जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी अनिल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि उन्होंनें गुरुग्राम के डिपो होल्डर रूपेश कुमार से रिश्वत में आईफोन-एप्पल वॉच मांगे। रूपेश कुमार ने अनिल कुमार समेत तीन के खिलाफ जुलाई 2024 में ACB को शिकायत दी थी। अनिल 8 महीने पहले गुरुग्राम में जिला खाद्य एवं आपूर्ति पद पर ही पोस्टेड थे।

रूपेश ने शिकायत में अनिल कुमार समेत तीन अधिकारियों पर रिश्वत लेने और सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया था। इसके बाद अधिकारियों के खिलाफ प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट की धारा 7, 7-ए और 13 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

शिकायतकर्ता ने जांच एजेंसी को बकायदा सबूत भी सौंपे जिनमें बैंक ट्रांजेक्शन डिटेल, व्हाट्सएप चैट और आईफोन प्रोडक्ट से जुड़े बिल शामिल थे। शुरुआती जांच में भ्रष्टाचार के पर्याप्त आधार सामने आए और इसके बाद ही गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई।