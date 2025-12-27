Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहरियाणा न्यूज़Corrupt Karnal food supply officer arrested for demanding iPhone Apple Watch as bribe
रिश्वत में मांगे आईफोन-एप्पल वॉच, करनाल का भ्रष्ट अधिकारी गिरफ्तारUntitled Story

रिश्वत में मांगे आईफोन-एप्पल वॉच, करनाल का भ्रष्ट अधिकारी गिरफ्तारUntitled Story

संक्षेप:

रूपेश कुमार ने अनिल कुमार समेत तीन के खिलाफ जुलाई 2024 में ACB को शिकायत दी थी। अनिल 8 महीने पहले गुरुग्राम में जिला खाद्य एवं आपूर्ति पद पर ही पोस्टेड थे।

Dec 27, 2025 01:33 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

गुरुग्राम की एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करनाल के जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी अनिल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि उन्होंनें गुरुग्राम के डिपो होल्डर रूपेश कुमार से रिश्वत में आईफोन-एप्पल वॉच मांगे। रूपेश कुमार ने अनिल कुमार समेत तीन के खिलाफ जुलाई 2024 में ACB को शिकायत दी थी। अनिल 8 महीने पहले गुरुग्राम में जिला खाद्य एवं आपूर्ति पद पर ही पोस्टेड थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रूपेश ने शिकायत में अनिल कुमार समेत तीन अधिकारियों पर रिश्वत लेने और सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया था। इसके बाद अधिकारियों के खिलाफ प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट की धारा 7, 7-ए और 13 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

शिकायतकर्ता ने जांच एजेंसी को बकायदा सबूत भी सौंपे जिनमें बैंक ट्रांजेक्शन डिटेल, व्हाट्सएप चैट और आईफोन प्रोडक्ट से जुड़े बिल शामिल थे। शुरुआती जांच में भ्रष्टाचार के पर्याप्त आधार सामने आए और इसके बाद ही गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई।

कमीशन का खेल

गुरुग्राम में मदनपुरी के डिपो होल्डर रूपेश ने आरोप लगाया है कि अनिल कुमार समेत तीन अधिकारी सरकार से राशन बांटने के बदले मिलने वाली रकम में से 10 फीसदी तक कमीशन लेते हैं। अनिल कुमार 5 फीसदी और अन्य दो अधिकारी 3 और 2 फीसदी हिस्सा रखते हैं। रूपेश ने ये भी आरोप लगाए हैं कि अनिल कुमार ने मार्च 2024 में उनपर दबाव बनाकर आईफोन और एप्पल वॉच भी ले ली थी।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Gurugram News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।