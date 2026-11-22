अपने क्षेत्र में विकास नहीं होने से नाराज विधायक ने खून से लिखी चिट्ठी, हिरासत में लिए गए
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज सिरसा दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने कालांवाली में मैराथन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सेतिया के खून से पत्र लिखने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरसा पहुंचकर इस मामले पर बात करेंगे।
Congress MLA Gokul Setia: आपने विकास नहीं होने से जनता की नाराजगी की तो बात सुनी होगी, लेकिन हरियाणा में विधायक ही नाराज हो गए। वह इस कदर नाराज हुए कि खून से ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम चिट्ठी लिख दी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया सिरसा में विकास कार्य नहीं होने से नाराज हैं। वह अपने खून से लिखे पत्र सौंपने जा रहे थे लेकिन शहीद भगत सिंह चौक के पास पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
इस दौरान पुलिस और विधायक के समर्थकों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। पुलिस उन्हें सिटी थाने ले गई। इसके बाद उनकी स्थिति को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। सिटी थाना प्रभारी रमित कुमार ने कहा कि विधायक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सामान्य कागज या स्याही से लिखा पत्र लेकर जा सकते हैं।
नहरों में पानी की समस्या से भी परेशान
सेतिया ने एक दिन पहले घोषणा की थी कि वह शहीद भगत सिंह चौक पर बैठकर अपने खून से मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सिरसा में जगह-जगह गंदगी फैली है, पेयजल और सीवरेज व्यवस्था ठप है तथा सफाई नहीं हो रही। नहरों में पानी की समस्या और ऑटो मार्केट की बदहाली भी बनी हुई है। विधायक ने बताया कि करीब पांच महीने पहले मुख्यमंत्री को सिरसा विधानसभा क्षेत्र के 6 से 7 विकास कार्यों की फाइलें सौंपी थीं, लेकिन किसी भी काम पर कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने अधिकारियों पर भी काम नहीं करने का आरोप लगाया।
सिरसा दौरे पर मुख्यमंत्री सैनी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज सिरसा दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने कालांवाली में मैराथन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सेतिया के खून से पत्र लिखने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरसा पहुंचकर इस मामले पर बात करेंगे।
कौन हैं गोकुल सेतिया?
गोकुल सेतिया ने 2024 के विधानसभा चुनाव में गोपाल कांडा को चुनाव में मात दी थी। वह हरियाणा के सबसे अमीर नेताओं में शामिल हैं। चुनावी हलफनामें के मुताबिक, उनके पास कुल 9.9 करोड़ रुपये की संपत्ति है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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