विकास के लिए निर्धारित पैसे ही खर्च नहीं हुए, हरियाणा सरकार पर कांग्रेस के आरोप
कांग्रेस ने हरियाणा सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोला है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सैनी सरकार ने सरकार ने विकास कार्यों के लिए निर्धारित राशि को भी खर्च नहीं किया है। यह सरकार की जवाबदेही की कमी को उजागर करती है।
हरियाणा की सैनी सरकार के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार विकास निधियों का उपयोग करने में भी नाकामयाब रही है। जिला योजना के तहत आवंटित की गई बड़ी राशि अब भी उपयोग में नहीं आई है।
कांग्रेस महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा राज्य के विकास के लिए निर्धारित करीब 400 करोड़ रुपए का अभी तक कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। उन्होंने आंकड़ों के जरिए बताया कि अभी तक आवंटित कुल राशि में से केवल 76.33 करोड़ रुपए, यानी केवल 19 प्रतिशत राशि का ही उपयोग हुआ है। उन्होंने दावा किया कि जिला योजना की 80 फीसदी से ज्यादा राशि जमीनी स्तर से पहुंची ही नहीं है।
सुरजेवाला ने जिलावार आंकड़े जारी करते हुए कहा कि गुरुग्राम को 23.89 करोड़ रुपए और झज्जर को करीब 15.12 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन इसके बाद भी दोनों जगह एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ यमुनानगर में भी 19.15 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसमें से केवल 61 हजार रुपए ही खर्च किए गए हैं।
कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की आलोचना करते हुए कहा कि सुशासन और तेज विकास के दावों के बावजूद सरकार बुनियादी कामों में भी पैसा जारी करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि पैसा होने के बावजूद जारी न होना इस बात का प्रमाण है कि सरकार में जवाबदेही की कमी है। इनकी इसी कमी की वजह से विकास परियोजनाएं ठप पड़ गई हैं। बुनियादी ढांचा जर्जर हो गया है और रोजगार के अवसर प्रभावित हो रहे हैं।
