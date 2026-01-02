मासूम शर्मा के खिलाफ शिकायत, फैन का आरोप- आईफोन तोड़ा, गालियां दी

संक्षेप: घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आजाद नगर थाना प्रभारी दलबीर सिंह ने बताया कि रिंकू ने मासूम शर्मा और सजल जैन के खिलाफ शिकायत दी थी।

हरियाणा के मशहूर सिंगर मासूम शर्मा फिर से विवादों में फंस गए हैं। एक फैन ने उनपर फोन तोड़ने और गाली-गलौज करने का आरोप लगाया है। हिसार के मुल्तानी चौक निवासी रिंकू ने आजाद नगर थाने में सिंगर और कार्यक्रम आयोजक सजल जैन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आजाद नगर थाना प्रभारी दलबीर सिंह ने बताया कि रिंकू ने मासूम शर्मा और सजल जैन के खिलाफ शिकायत दी थी। इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। दोनों पक्षों से बात की जाएगी।

मुझे अपमानित किया, माफी मांगे सिंगर हिसार के मुल्तानी चौक के रिंकू के बताया कि नए साल पर सजल जैन ने हिसार में ट्यूलिप रिसोर्ट में भजन संध्या का आयोजन किया था जिसमें हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा को बुलाया गया था। वह अपने दोस्तों के साथ शो देखने गया था। रिंकू ने बताया कि कार्यक्रम में पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था। इसके बाद सिंगर मासूम शर्मा प्रोग्राम पूरा होने के बाद वापस जाने लगा। इसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोग मासूम शर्मा के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। वो भी सेल्फी लेने के लिए सिंगर के पास जाने लगा। इसी दौरान मासूम शर्मा ने उसका आईफोन छीनकर जमीन पर फेंक दिया, जिससे फोन टूट गया। फोन तोड़ने के बाद मासूम शर्मा ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और बदसलूकी की। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने मामला शांत किया।

वहीं, सजल जैन ने फोन ठीक करवाने के आश्वासन के बाद भी ऐसा कुछ नहीं किया। पुलिस कार्रवाई न करने का दबाव भी बनाया। इसके बाद उसने आजाद नगर थाने जाकर सिंगर मासूम शर्मा और कार्यक्रम के आयोजक के खिलाफ शिकायत पुलिस को दी। रिंकू ने कहा कि वह चाहता है कि मासूम शर्मा पूरे मामले में वीडियो जारी कर माफी मांगे। उसे पैसों की नहीं अपने सम्मान की परवाह है।

गुरुग्राम में भी फैन से की थी बदतमीजी इससे पहले भी सिंगर मासूम शर्मा कई बार विवादों घिर चुके हैं। 22 मार्च को गुरुग्राम में एक कॉन्सर्ट के दौरान एक युवक स्टेज पर मासूम शर्मा के साथ सेल्फी लेने पहुंचा था। सिंगर ने उसका कॉलर पकड़कर स्टेज से नीचे उतार दिया था। तब भी सिंगर पर गाली-गलौज के आरोप लगे थे। इसका वीडियो वायरल होने के बाद व्यक्ति ने अपमानित महसूस किया और सिंगर के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी थी। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा म्यूज़िक इंडस्ट्री का जाना-माना चेहरा है और वे जींद के गांव ब्राह्मणवास के रहने वाले हैं। वे कई हिट गाने लिख और गा चुके हैं। उनके कई गाने सुपर हिट रह चुके हैं, जिन में खटोला गाना खासतौर से चर्चित रहा। उनके इस गाने और कुछ अन्य गानों को हरियाणा सरकार ने यू ट्यूब पर बैन करा दिया था। साथ ही लाइव शो में भी इन गानों को गाने पर पाबंदी लगा रखी है।