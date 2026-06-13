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कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल होने पर सस्पेंड हुई टीचर को ‘वापस मिली जॉब’, CJP बताया जीत

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, रोहतक
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कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के बाद नौकरी से सस्पेंड की गई हरियाणा की एक गेस्ट टीचर का सस्पेंशन अब रद्द हो गया है। कॉकरोच पार्टी समर्थक बताई ज रहीं सुलेखा दलाल पर 6 जून को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई थीं। 

कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल होने पर सस्पेंड हुई टीचर को ‘वापस मिली जॉब’, CJP बताया जीत

हरियाणा के रोहतक में एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाली गेस्ट टीचर और कथित तौर पर कॉकरोच पार्टी की समर्थक सुलेखा दलाल का सस्पेंशन अब रद्द कर दिया गया है। सुलेखा को 6 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने के बाद सस्पेंड कर दिया गया था।

CJP प्रवक्ता सौरभ दास का दावा है कि कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा सार्वजनिक रूप से इसकी निंदा किए जाने के बाद हरियाणा की टीचर और पार्टी की समर्थक सुलेखा दलाल के सस्पेंशन ऑर्डर अब वापस ले लिया गया है। सस्पेंशन नोटिस बुधवार (10 जून) को जारी किया गया था। हालांकि, बाद में सौरभ दास ने 'एक्स' पर लिखा कि आप सभी को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सुलेखा दलाल का सस्पेंशन रद्द कर दिया गया है। यह हर उस टीचर, स्टूडेंट और नागरिक की जीत है जो यह मानते हैं कि युवाओं के साथ शांति से खड़े होने और सवाल पूछने के लिए किसी को दंड नहीं मिलना चाहिए।

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बता दें कि रोहतक के जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी ने बुधवार को टीचर सुलेखा दलाल को 8 जून से सस्पेंड करने का आदेश जारी किया था। हालांकि आदेश में सस्पेंड करने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया था। आदेश में कहा गया था कि सस्पेंड रहने की अवधि के दौरान रोहतक डिवीजन शिक्षा अधिकारी का ऑफिस उनका मुख्यालय रहेगा और उन्हें बिना पूर्व अनुमति के वहां से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।

सीजेपी ने बताया था संवैधानिक अधिकार पर हमला

इस घटना के सामने आने के तुरंत बाद सीजेपी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक बयान जारी किया। इसमें इस फैसले को हर नागरिक के बोलने, इकट्ठा होने, सवाल पूछने और असहमति जताने के संवैधानिक अधिकार पर हमला बताया गया।

जंतर-मंतर से सामने आया था सुलेखा का वीडियो

गौरतलब है कि एक वीडियो क्लिप में सुलेखा दलाल को जंतर-मंतर पर आयोजित सीजेपी के प्रदर्शन के बोलते हुए देखा गया था। वीडियो में कथित तौर पर उन्हें यह कहते हुए सुना गया, “यह लड़ाई है। इस बार 'करो या मरो' की लड़ाई है। अब 'कॉकरोच की मां' मैदान में उतर चुकी है। हम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं, हम अपने बच्चों के साथ हैं। एक मां पूरे देश की मां होती है।”

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मुझे सस्पेंशन का कारण नहीं बताया गया : सुलेखा

सस्पेंशन के बारे में पूछे जाने पर दलाल ने कहा था कि उन्हें इसके कारण की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा था मैं कई वर्षों से काम कर रही हूं। मुझे यह नहीं पता था कि प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ जा सकता। मुझे लगता है कि सस्पेंड करने से पहले मुझे कारण बताया जाना चाहिए था।

सुलेखा ने बताया कि उनके ग्रेजुएट बेटे ने उस भर्ती परीक्षा में भाग लिया था, जिसमें कथित अनियमितताएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए मेरा बेटा और एक अभिभावक के रूप मैं प्रभावित हैं। मैं वहां केवल एक चिंतित मां के रूप में गई थी। मैंने जो कहा, वह एक मां का दर्द था। मेरा किसी पार्टी या संगठन से कोई संबंध नहीं है।

(भाषा के इनपुट के साथ)

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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