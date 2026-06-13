कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल होने पर सस्पेंड हुई टीचर को ‘वापस मिली जॉब’, CJP बताया जीत

कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के बाद नौकरी से सस्पेंड की गई हरियाणा की एक गेस्ट टीचर का सस्पेंशन अब रद्द हो गया है। कॉकरोच पार्टी समर्थक बताई ज रहीं सुलेखा दलाल पर 6 जून को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई थीं।

हरियाणा के रोहतक में एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाली गेस्ट टीचर और कथित तौर पर कॉकरोच पार्टी की समर्थक सुलेखा दलाल का सस्पेंशन अब रद्द कर दिया गया है। सुलेखा को 6 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने के बाद सस्पेंड कर दिया गया था।

CJP प्रवक्ता सौरभ दास का दावा है कि कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा सार्वजनिक रूप से इसकी निंदा किए जाने के बाद हरियाणा की टीचर और पार्टी की समर्थक सुलेखा दलाल के सस्पेंशन ऑर्डर अब वापस ले लिया गया है। सस्पेंशन नोटिस बुधवार (10 जून) को जारी किया गया था। हालांकि, बाद में सौरभ दास ने 'एक्स' पर लिखा कि आप सभी को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सुलेखा दलाल का सस्पेंशन रद्द कर दिया गया है। यह हर उस टीचर, स्टूडेंट और नागरिक की जीत है जो यह मानते हैं कि युवाओं के साथ शांति से खड़े होने और सवाल पूछने के लिए किसी को दंड नहीं मिलना चाहिए।

बता दें कि रोहतक के जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी ने बुधवार को टीचर सुलेखा दलाल को 8 जून से सस्पेंड करने का आदेश जारी किया था। हालांकि आदेश में सस्पेंड करने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया था। आदेश में कहा गया था कि सस्पेंड रहने की अवधि के दौरान रोहतक डिवीजन शिक्षा अधिकारी का ऑफिस उनका मुख्यालय रहेगा और उन्हें बिना पूर्व अनुमति के वहां से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।

सीजेपी ने बताया था संवैधानिक अधिकार पर हमला इस घटना के सामने आने के तुरंत बाद सीजेपी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक बयान जारी किया। इसमें इस फैसले को हर नागरिक के बोलने, इकट्ठा होने, सवाल पूछने और असहमति जताने के संवैधानिक अधिकार पर हमला बताया गया।

जंतर-मंतर से सामने आया था सुलेखा का वीडियो गौरतलब है कि एक वीडियो क्लिप में सुलेखा दलाल को जंतर-मंतर पर आयोजित सीजेपी के प्रदर्शन के बोलते हुए देखा गया था। वीडियो में कथित तौर पर उन्हें यह कहते हुए सुना गया, “यह लड़ाई है। इस बार 'करो या मरो' की लड़ाई है। अब 'कॉकरोच की मां' मैदान में उतर चुकी है। हम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं, हम अपने बच्चों के साथ हैं। एक मां पूरे देश की मां होती है।”

मुझे सस्पेंशन का कारण नहीं बताया गया : सुलेखा सस्पेंशन के बारे में पूछे जाने पर दलाल ने कहा था कि उन्हें इसके कारण की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा था मैं कई वर्षों से काम कर रही हूं। मुझे यह नहीं पता था कि प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ जा सकता। मुझे लगता है कि सस्पेंड करने से पहले मुझे कारण बताया जाना चाहिए था।

सुलेखा ने बताया कि उनके ग्रेजुएट बेटे ने उस भर्ती परीक्षा में भाग लिया था, जिसमें कथित अनियमितताएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए मेरा बेटा और एक अभिभावक के रूप मैं प्रभावित हैं। मैं वहां केवल एक चिंतित मां के रूप में गई थी। मैंने जो कहा, वह एक मां का दर्द था। मेरा किसी पार्टी या संगठन से कोई संबंध नहीं है।