तीसरी के छात्र ने केजी की बच्ची पर किया जानलेवा हमला, सामने आया रूह कंपने वाला वीडियो
पंचकूला के एक स्कूल से बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने केजी की बच्ची पर जानलेवा हमला कर दिया। पहले पिटाई करके उसे बेहोश कर दिया और फिर ईंट से सिर पर वार किया। बच्ची की हालत नाजुक बताई गई है।
हरियाणा के पंचकूला से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां सेक्टर 20 स्थित शहीद मेजर अनुज राजपूत राजकीय संस्कृति मॉडल स्कूल में एक छात्र ने केजी में पढ़ने वाली बच्ची पर बेरहमी से हमला कर दिया। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 8 साल के आरोपी छात्र ने पहले बच्ची को हाथ से मारा और फिर सीट में पटकने लगा। बच्ची जब गश खाकर गिर गई तो उसपर ईंट और गमले से हमला कर दिया। बच्ची के आसपास खून बिखरा हुआ है। गंभीर रूप से घायल होने के बाद पीड़ित बच्ची को पीजीआई रेफर किया गया है।
आरोपी छात्र ही बच्ची के परिजनों को लेकर गया
रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी छात्र तीसरी कक्षा में पढ़ता है। बुरी तरह घायल होने के बाद बच्ची क्लासरूम में ही बेहोश पड़ी थी। बच्ची के चाचा जब उसे तलाशते हुए स्कूल आए तो आरोपी छात्र ही उन्हें लेकर उस क्लासरूम तक गया जहां बच्ची पड़ी थी। परिजनों का कहना है कि आरोपी छात्र ने बच्ची से कहा था कि उसके पिता मिलने आए हैं।इसके बाद वह उसे लेकर पहली मंजिल पर गया। क्लासरूम खाली था। इसका फायदा उठाकर उसने बच्ची को पीटना शुरू कर दिया।
बच्ची के चाचा ने बताया, बच्ची को लाने के लिए हमने ऑटो लगवाया था। ऑटो वाले को बच्ची नहीं मिली तो घर पर बताया कि बच्ची नहीं मिली है। इसके बाद मेरे भाई स्कूल पहुंचे। जिसने मारा था, उसने ही बताया कि बच्चों ने मारा है और वह ऊपर पड़ी है। जब सब लोग वहां गए तो 10-15 मिनट ताला खोलने में लग गया। पहले यहां अस्पताल ले गया तो अस्पताल वालों ने पीजीआई रेफर कर दिया।
स्कूल पर उठे सवाल?
इस घटना के बाद स्कूल में बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्लास में सीसीटीवी लगा है और उसकी निगरानी प्रिंसिपल ऑफिस में होती है। इसके बाद भी इतनी बड़ी घटना पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? जब छात्र ने बच्ची पर हमला किया तो सारे शिक्षक और स्टाफ कहां था? क्या किसी ने भी उन्हें जाते हुए नहीं देखा? इस तरह के कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है।
परिजनों ने शिक्षकों और स्कूल प्रशासन पर भी लापरवारी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अगर समय पर किसी को इसकी भनक लगी होती तो आज उनकी बच्ची जिंदगी और मौत का खेल ना खेल रही होती। इस मामले में शिक्षा विभाग ने एक जांच कमेटी बनाी है। पुलिस ने बताया कि हमला करने वाले छात्र की मानसिक स्थिति की भी जांच करवाई जाएगी।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें