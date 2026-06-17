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CBI की एक दिन की देरी पड़ी भारी, चंडीगढ़ के सबसे बड़े बैंक घोटाले के आरोपी को मिली जमानत

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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कानून के मुताबिक, डिफॉल्ट बेल या वैधानिक जमानत एक ऐसा अधिकार है जो आरोपी को तब मिलता है जब जांच एजेंसी तय समय सीमा के भीतर अंतिम चार्जशीट दाखिल करने में विफल रहती है।

CBI की एक दिन की देरी पड़ी भारी, चंडीगढ़ के सबसे बड़े बैंक घोटाले के आरोपी को मिली जमानत

चंडीगढ़ के इतिहास के दो सबसे बड़े बैंक घोटालों के मुख्य आरोपी और व्यवसायी विक्रम वाधवा को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा जमानत दे दी गई है। यह जमानत मामले में सबूत कमजोर होने के कारण नहीं, बल्कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की एक तकनीकी चूक के कारण मिली है। सीबीआई इस हाई प्रोफाइल मामले में निर्धारित समय सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल करने में महज एक दिन से चूक गई।

अदालत से जमानत मिलने के बावजूद विक्रम वाधवा अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। वह दो अन्य मामलों 83 करोड़ के 'क्रेस्ट' घोटाले और हरियाणा सरकार के फंड की हेराफेरी के मामले में भी आरोपी है, जिनमें चार्जशीट पहले ही दाखिल हो चुकी है। इन दोनों मामलों में वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहेगा।

कौन है विक्रम वाधवा?

चंडीगढ़ के सेक्टर 33-डी में रहने वाला विक्रम वाधवा एकव्यवसायी है, जिसका नाम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़े 200 करोड़ से अधिक के घोटाले में मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया है। यह चंडीगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा वित्तीय अपराध माना जा रहा है। वाधवा को पहली बार 14 मार्च को चंडीगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (CSCL) और नगर निगम चंडीगढ़ (MCC) से जुड़े 117 करोड़ से अधिक के घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

क्रेस्ट घोटाले के खाते से निकाले गए 83 करोड़ में से लगभग 75 लाख सीधे वाधवा के व्यक्तिगत खाते में ट्रांसफर किए गए थे। उस पर इस बड़ी आपराधिक साजिश का हिस्सा होने और रिकॉर्ड्स में हेरफेर करने के गंभीर आरोप हैं।

क्या होती है डिफॉल्ट बेल और वाधवा को कैसे मिली?

कानून के मुताबिक, डिफॉल्ट बेल या वैधानिक जमानत एक ऐसा अधिकार है जो आरोपी को तब मिलता है जब जांच एजेंसी तय समय सीमा के भीतर अंतिम चार्जशीट दाखिल करने में विफल रहती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 187(3) के तहत, जिन अपराधों में 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, उनमें जांच पूरी करने और चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिनों का समय मिलता है। इसका मामले की मेरिट से कोई लेना-देना नहीं होता।

मजिस्ट्रेट ने 14 मार्च को उसकी पहली रिमांड मंजूर की थी। मार्च के 18 दिन, अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन और जून के 11 दिन मिलाकर 90 दिनों की अवधि 11 जून 2026 को समाप्त हो गई। 12 जून 91वां दिन था। सीबीआई ने 12 जून को ही चार्जशीट दाखिल की, लेकिन तब तक वाधवा के वकील अदालत में डिफ़ॉल्ट बेल की अर्जी लगा चुके थे।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि चूंकि चार्जशीट दाखिल होने से पहले जमानत की अर्जी आ चुकी थी, इसलिए आरोपी का डिफॉल्ट बेल का अधिकार सुरक्षित हो गया और उसे खारिज नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई की इस देरी पर नाराजगी जताते हुए आदेश की कॉपी सीबीआई के डीआईजी को भेजने का निर्देश दिया।

किन शर्तों पर मिली जमानत?

अदालत ने वाधवा को 5 लाख के मुचलके और इतनी ही राशि के दो स्थानीय जमानतदारों पर जमानत दी है। इसके साथ ही उस पर 9 कड़ी शर्तें लगाई गई हैं। वह बिना अदालती अनुमति के देश नहीं छोड़ सकता। वह गवाहों को प्रभावित या डरा-धमका नहीं सकता। उसे एक सप्ताह के भीतर अपना पता, मोबाइल नंबर, ईमेल और बैंक खातों का विवरण जांच अधिकारी को सौंपना होगा। उसका फोन हर समय चालू रहना चाहिए और वह किसी भी सुनवाई पर अनुपस्थित नहीं रह सकता।

बेल के बावजूद क्यों जेल में ही रहेगा आरोपी?

यह समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि कोर्ट द्वारा दी गई डिफॉल्ट बेल केवल CSCL-MCC घोटाला मामले पर लागू होती है। वाधवा दो अन्य मामलों क्रेस्ट (CREST) घोटाला और हरियाणा सरकारी फंड हेराफेरी में भी नामजद है। चूंकि इन दोनों मामलों में सीबीआई पहले ही समय पर चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, इसलिए वहां डिफॉल्ट बेल का कोई आधार नहीं बनता। सीबीआई ने भी स्पष्ट किया है कि इस आदेश से उसकी कस्टडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वह जेल में ही रहेगा।

क्या था पूरा घोटाला?

इस पूरे महाघोटाले के केंद्र में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की सेक्टर-32 शाखा थी, जिसका नेतृत्व तत्कालीन शाखा प्रबंधक रिभव ऋषि कर रहा था। CSCL-MCC घोटाले में बैंक शाखा में एक गुप्त खाता खोला गया, फर्जी बैंक स्टेटमेंट तैयार किए गए और 116.84 करोड़ की 11 फर्जी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) बनाई गईं। इसका खुलासा तब हुआ जब नगर निगम ने फरवरी में इन्हें भुनाने की कोशिश की।

क्रेस्ट घोटाले में करीब 300 अनधिकृत लेनदेन के जरिए 83.04 करोड़ की हेराफेरी की गई, जिससे सोने, आभूषण और अचल संपत्ति खरीदी गई। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया की सिफारिश पर अप्रैल में यह मामला चंडीगढ़ पुलिस से सीबीआई को सौंपा गया था।

आगे क्या होगा?

वाधवा को कागजों पर इस मामले में रिहाई पाने के लिए बेल बॉन्ड भरने होंगे, लेकिन असल जिंदगी में जेल से बाहर आने के लिए उसे बाकी के दो मामलों में नियमित जमानत के लिए अलग से आवेदन करना होगा। नियमित जमानत की प्रक्रिया बेहद जटिल होती है, जहां अदालत प्रक्रियात्मक देरी को नहीं बल्कि आरोपी के खिलाफ मौजूद सबूतों और अपराध की गंभीरता को तौलती है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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