CBI करेगी शिक्षिका मनीषा मौत मामले की जांच, परिजनों की मांग पर CM सैनी का बड़ा फैसला

हरियाणा के भिवानी जिले में शिक्षिका मनीषा की संदिग्ध मौत की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया के माध्य से इस बात की जानकारी दी।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, भिवानीWed, 20 Aug 2025 08:56 AM
हरियाणा के भिवानी जिले में शिक्षिका मनीषा की संदिग्ध मौत की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि भिवानी की बेटी मनीषा और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता और पारदर्शिता से काम कर रहे हैं। सीएम सैनी ने कहा कि वे खुद इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। परिवार की मांग को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा सरकार ने निष्पक्ष जांच के लिए यह केस CBI को सौंपने का फैसला किया है।

पूरा मामला क्या है?

मनीषा भिवानी के ढाणी लक्ष्मण गांव की निवासी थी और एक प्राइवेट प्ले स्कूल में टीचर थी। 13 अगस्त को उसका शव सिंघानी गांव के खेतों में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। शव की हालत बेहद खराब थी, गला रेता हुआ था और गर्दन की त्वचा, मांसपेशियां-हड्डियां गायब थीं। रेप की आशंका के चलते सैंपल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। 14 अगस्त को मनीषा के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद यह मामला चर्चा में आया।

CBI जांच की मांग

इस मामले की गुत्थी अभी तक पूरी तरह सुलझी नहीं है, जिस कारण स्थानीय लोगों में गुस्सा और बेचैनी बनी हुई है। मनीषा के परिवार और स्थानीय लोगों की लगातार मांग थी कि इसकी निष्पक्ष जांच CBI से कराई जाए। उनका आरोप था कि स्थानीय स्तर पर जांच में खामियां हैं और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। इस दबाव के चलते सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए CBI जांच के आदेश दिए।

अब तक की कार्रवाई

मनीषा की मौत के मामले में सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं। भिवानी के पुलिस अधीक्षक (SP) सहित छह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर SP मनबीर सिंह को हटाकर सुमित कुमार को नया SP नियुक्त किया गया। साथ ही, लोहारू थाने के प्रभारी अशोक, महिला ASI शकुंतला, डायल-112 की ERV टीम के ASI अनूप, कांस्टेबल पवन और SPO धर्मेंद्र को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू की गई है।

