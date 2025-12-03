Hindustan Hindi News
नंबर प्लेट के लिए एक करोड़ से अधिक की बोली लगाने वाले के खिलाफ क्यों सख्त हुई सरकार, जांच के आदेश

संक्षेप:

परिवहन मंत्री ने कहा कि उन्होंने परिवहन अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जिस व्यक्ति ने यह बोली लगाई, उसकी संपत्ति और आय की पूरी जांच करवाई जाए। यह देखा जाए कि वास्तव में उस व्यक्ति की आर्थिक क्षमता 1 करोड़ 17 लाख रुपए की बोली लगाने की है भी या नहीं।

Wed, 3 Dec 2025 03:23 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
हरियाणा में एचआर 88 बी 8888 नम्बर की एक करोड़ 17 लाख रुपये की सबसे ऊंची बोली लगाने के बाद पैसे जमा नहीं कराने को लेकर सरकार सख्त हो गई है और ऐक्शन लेने की तैयारी में है। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने आज कहा कि राज्य में हाल ही में एचआर 88 बी 8888 नंबर के लिए ऑनलाइन नीलामी में एक व्यक्ति ने सबसे अधिक बोली लगाकर 1 करोड़ 17 लाख रुपये का ऑफर दिया था। लेकिन उसने विभाग में पैसे जमा नहीं करवाये। उसने सिर्फ अपनी सिक्योरिटी राशि ही जमा करवाई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नियमों के अनुसार बोली लगाने वालों को 5 दिनों में शुल्क जमा कराना होता है। उसकी संपत्ति और आय की जांच के आदेश दिए हैं। विज ने कहा कि बोली लगाना शौक नहीं, जिम्मेदारी है और सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवा देना गंभीर मामला है। मामले में आयकर विभाग को पत्र भेजा जाएगा।

1 करोड़ 17 लाख रुपए की बोली लगाने की क्षमता है भी या नहीं

परिवहन मंत्री ने कहा कि उन्होंने परिवहन अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जिस व्यक्ति ने यह बोली लगाई, उसकी संपत्ति और आय की पूरी जांच करवाई जाए। यह देखा जाए कि वास्तव में उस व्यक्ति की आर्थिक क्षमता 1 करोड़ 17 लाख रुपए की बोली लगाने की है भी या नहीं। इस संबंध में आयकर विभाग को भी पत्र भेजकर विस्तृत जांच के लिए कहा जा रहा है, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति गलत जानकारी या बिना आर्थिक क्षमता के बोली न लगा सके। राज्य में फैंसी और वीवीआईपी वाहन नंबर नीलामी प्रणाली से आवंटित किए जाते हैं। कई लोग बड़ी-बड़ी बोलियां लगाकर इन नंबरों को खरीदने की कोशिश करते हैं। यह न केवल प्रतिष्ठा का विषय होता है, बल्कि सरकार की राजस्व वृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।

बोली लगाने वाले सुधीर बोले, वेबसाइट में एरर के कारण नहीं हुई पैमेंट

वीआईपी नंबर HR88B8888 की बोली 1.17 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। इसे देश की अब तक की सबसे महंगी नंबर प्लेट माना जा रहा था। हिसार के ट्रांसपोर्टर सुधीर कुमार ने यह नंबर पाने के लिए करोड़ों की बोली लगाई थी। नियम के मुताबिक अंतिम तिथि 1 दिसंबर दोपहर 12 बजे तक पूरी राशि जमा करनी थी, लेकिन वह भुगतान पूरा नहीं कर पाए। सुधीर का कहना है कि उन्होंने शनिवार रात कई बार पोर्टल पर पेमेंट करने की कोशिश की, मगर वेबसाइट बार-बार एरर दिखाती रही।

अब दोबारा होगी बोली

परिवहन विभाग अब इस नंबर को फिर से नीलामी में उतारेगा। परिवहन विभाग इस नंबर के लिए नए सिरे से बोली आमंत्रित करेगा। पिछले हफ्ते इसकी नीलामी महज 50,000 रुपये के बेस प्राइस से शुरू हुई थी। देखते ही देखते इसमें 45 आवेदकों ने हिस्सा लिया और होड़ लग गई। बुधवार दोपहर 12 बजे तक बोली 88 लाख रुपये तक पहुंच गई थी और शाम 5 बजे जब नीलामी बंद हुई, तो आंकड़ा 1.17 करोड़ रुपये पर जाकर रुका। फैंसी परिवहन डाॅट जीओवी डाॅट इन पर प्रत्येक सप्ताह फैंसी नंबर प्लेट की नीलामी होती है।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

