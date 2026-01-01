नए साल पर सैनी सरकार का बड़ा तोहफा, 10वीं-12वीं के टॉपर्स की माताओं को भी मिलेंगे हर माह पैसे

संक्षेप: CM नायब सिंह सैनी ने बताया कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाना है, इसलिए योजना का विस्तार किया गया है। इस फैसले से प्रदेश की हजारों मेधावी छात्रों की माताओं को सीधा लाभ मिलेगा।

नए साल के पहले दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य का माताओं को बड़ा तोहफा दिया है। चण्डीगढ़ में हुई हरियाणा कैबिनेट बैठक में महिलाओं के लिए लअ गए एक बड़े फैसले के बारे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब उन महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा, जिनके बच्चों ने 10वीं या 12वीं कक्षा में 80 प्रतिशत से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। अब ऐसी माताओं को भी 2100 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।

सीएम ने जानकारी दी कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब तक 10 लाख 255 महिलाओं ने आवेदन किया है। इनमें से करीब 8 लाख महिलाओं को सहायता राशि मिल रही है, जबकि बाकी आवेदनों की जांच जारी है। सरकार अब तक करीब 250 करोड़ रुपये की राशि दो किस्तों में जारी कर चुकी है।

बच्चों को कुपोषण और से बाहर निकालने वाली माताओं को भी लाभ मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाना है, इसलिए योजना का विस्तार किया गया है। इस फैसले से प्रदेश की हजारों मेधावी छात्रों की माताओं को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा जिन माताओं ने अपने बच्चों को कुपोषण और एनीमिया की स्थिति से बाहर निकाला है, उन्हें भी इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। योजना के तहत कुल 2100 रुपये में से 1100 रुपये सीधे महिला लाभार्थी के खाते में दिए जाएंगे, जबकि 1000 रुपये सरकार की ओर से डिपॉजिट किए जाएंगे, जो ब्याज सहित मिलेंगे। लाभार्थी की असामयिक मृत्यु की स्थिति में यह डिपॉजिट राशि तुरंत नामित व्यक्ति को जारी की जाएगी।

सितंबर 2025 में शुरू हुई थी योजना लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत सितंबर 2025 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर की गई थी। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पर पहली किस्त और दिसंबर के पहले सप्ताह में दूसरी किस्त जारी की गई थी। सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि अब योजना की राशि हर महीने के बजाय हर तीन महीने में महिलाओं के खातों में भेजी जाएगी।