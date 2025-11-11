हरियाणा में पूर्व अग्निवीरों को सरकारी भर्ती में आयु सीमा में मिलेगी छूट, नोटिफिकेशन जारी
संक्षेप: हरियाणा सरकार ने राज्य के अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार ने हरियाणा के मूल निवासी भूतपूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती के दौरान ऊपरी आयु सीमा में छूट देने की घोषणा की है।
हरियाणा सरकार ने राज्य के अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार ने हरियाणा के मूल निवासी भूतपूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती के दौरान ऊपरी आयु सीमा में छूट देने की घोषणा की है। नोटिफिकेशन के अनुसार, अग्निवीरों को ग्रुप-बी और ग्रुप-सी श्रेणी के पदों के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं, अग्निवीरों के पहले बैच को विशेष राहत देते हुए 5 वर्ष तक की आयु सीमा छूट का लाभ दिया जाएगा।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे इन आदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। सरकार का स्पष्ट कहना है कि यह छूट पूर्व अग्निवीरों के सम्मान और पुनर्वास से जुड़ा कदम है, ताकि वे अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर सरकारी सेवाओं में योगदान दे सकें। इस छूट के लागू होने से भूतपूर्व अग्निवीर सरकारी पदों के लिए आवेदन करने के लिए ज्यादा सक्षम होंगे और उनकी सेवाओं को मान्यता भी मिलेगी।
अब तक कुल 7 हजार से अधिक अग्निवीर भर्ती
हरियाणा में अब तक कुल 7 हजार से अधिक अग्निवीरों को भर्ती किया जा चुका है। इसमें सबसे अधिक 2893 अग्निवीर 2023-24 में भर्ती हुए थे। अग्निवीरों का पहला बैच जुलाई 2026 में रिटायर होगा। इसके बाद इन्हें सरकारी नौकरियों में नियुक्त किया जाएगा।
सरकारी नौकरियों में आरक्षण पहले ही दे चुकी सरकार
वहीं, हरियाणा सरकार रिटायर होने पर अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का फैसला पहले ही लागू कर चुकी है। सरकार ने 20 अगस्त 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके मुताबिक राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-बी की नौकरियों में 1 प्रतिशत, ग्रुप-सी में 5 प्रतिशत, पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में 20 प्रतिशत और वन विभाग में 10 प्रतिशत हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया जाएगा।किसी पद के लिए उपयुक्त भूतपूर्व अग्निवीर के न होने की स्थिति में, उस पद को वर्टिकल रिजर्वेशन की संबंधित श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवार में से भरा जा सकता है।
(रिपोर्ट: मोनी देवी)
