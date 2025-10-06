bhupinder singh hooda and rao narendra singh stay away from sadbhav yatra हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा और राव नरेंद्र को मिला पहला चैलेंज, पदयात्रा से बनाई दूरी, Haryana Hindi News - Hindustan
कयास लग रहे हैं कि क्या यह भूपिंदर सिंह हुड्डा खेमे को नेता विपक्ष और अध्यक्ष पद पर ताजपेशी के बाद मिली पहली चुनौती है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तो इस यात्रा को पार्टी से अलग बताया है और कहा कि यह बृजेंद्र सिंह की निजी यात्रा है। ऐसे लोगों में हिसार से सांसद जय प्रकाश भी शामिल हैं।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़Mon, 6 Oct 2025 10:30 AM
हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा और राव नरेंद्र को मिला पहला चैलेंज, पदयात्रा से बनाई दूरी

हरियाणा कांग्रेस में भूपिंदर सिंह हुड्डा को नेता विपक्ष बनाया गया है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनके ही करीबी राव नरेंद्र सिंह को जिम्मेदारी मिली है। इसके बाद भी पार्टी में उनकी पकड़ कमजोर ही दिख रही है। वजह यह है कि पूर्व सांसद और पार्टी नेता बृजेंद्र सिंह ने 'सद्भाव यात्रा' की शुरुआत की है। उन्होंने जींद जिले के दनोडा गांव से यात्रा की शुरुआत की। इसमें राजस्थान से पार्टी सांसद राहुल कस्वां मौजूद थे तो वहीं बृजेंद्र के पिता और पूर्व मंत्री बिजेंद्र सिंह भी थे। इस कार्यक्रम में कई स्थानीय कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी रही तो कैथल से विधायक आदित्य सुरजेवाला भी पहुंचे।

दिलचस्प बात यह है कि इस आयोजन में पहुंचने वाले नेताओं से ज्यादा चर्चा दूरी बनाने वालों की रही। इनमें नेता विपक्ष भूपिंदर सिंह हुड्डा शामिल हैं और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी अलग रहे। इसके चलते यह भी कयास लग रहे हैं कि क्या यह भूपिंदर सिंह हुड्डा खेमे को नेता विपक्ष और अध्यक्ष पद पर ताजपेशी के बाद मिली पहली चुनौती है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तो इस यात्रा को पार्टी से अलग बताया है और कहा कि यह बृजेंद्र सिंह की निजी यात्रा है। ऐसे लोगों में हिसार से सांसद जय प्रकाश भी शामिल हैं। कांग्रेस की विदेश मामलों की समिति के वाइस चेयरमैन बृजेंद्र सिंह का कहना है कि उनकी यात्रा सद्भाव के लिए है।

उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि राज्य में सभी वर्गों के बीच सद्भाव बना रहे। इसीलिए यह यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए समाज का बंटवारा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की विभाजनकारी राजनीति ने हरियाणा में जाति, क्षेत्र और संप्रदाय के विवादों को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा पहला उद्देश्य यही है कि हरियाणवी समाज में भाईचारे को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद अद्भुत शांति है। ऐसा इसलिए क्योंकि नतीजे चौंकाने वाले थे। लेकिन हमने यह यात्रा इसलिए प्लान की है ताकि अप्रत्याशित चुप्पी तोड़ी जा सके। कार्यकर्ताओं को नाउम्मीदी के दौर से निकाला जाए।

पूर्व सांसद ने कहा कि हम राज्य के ज्यादातर हिस्सों और समाज के वर्गों को इस यात्रा के जरिए कवर करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा बांटो और राज करो की नीति अपनाई है। हुड्डा समेत कई नेताओं के यात्रा की लॉन्चिंग पर ना पहुंचने को लेकर बृजेंद्र सिंह ने कहा कि हाईकमान के आशीर्वाद से यह यात्रा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अन्य नेता भी आगे चलकर इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे।

