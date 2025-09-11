खुद ट्रैक्टर चलाकर बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंचे भूपेंद्र हुड्डा, हरियाणा के लिए विशेष राहत पैकेज मांगा

हुड्डा ने बाढ़ के लिए अवैध खनन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सरकार के संरक्षण में खनन माफियाओं ने यमुना का रुख बदल दिया, जिससे गांव बार-बार बाढ़ की चपेट में आते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा घोषित मुआवजा ऊंट के मुंह में जीरा है।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज यमुनानगर जिले के बम्भोली, बीबीपुर, ओदरी, लापरा और कमालपुर समेत कई बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। वे खुद ट्रैक्टर चलाकर खेतों तक पहुंचे और किसानों की पीड़ा सुनी। किसानों ने बताया कि गन्ने और धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। खेतों में पानी के साथ भारी मात्रा में रेत भर गई है, जिससे अगली फसल लेना भी मु​श्किल है। हुड्डा ने हरियाणा में आई भीषण बाढ़ को प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक बताया और मांग की कि भाजपा सरकार इसे बाढ़ग्रस्त राज्य घोषित करे। उन्होंने केंद्र सरकार से भी पंजाब की तर्ज पर हरियाणा के लिए विशेष राहत पैकेज जारी करने की अपील की।

सेटेलाइट इमेज में क्यों नजर नहीं आती बाढ़ की तबाही? हुड्डा ने बाढ़ के लिए अवैध खनन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सरकार के संरक्षण में खनन माफियाओं ने यमुना का रुख बदल दिया, जिससे गांव बार-बार बाढ़ की चपेट में आते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा घोषित मुआवजा ऊंट के मुंह में जीरा है। किसानों को कम से कम 60-70 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही मकानों, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों के नुकसान की भरपाई भी की जाए। उन्होंने पोर्टल आधारित व्यवस्था को किसान विरोधी बताते हुए तुरंत स्पेशल गिरदावरी कराने की मांग रखी। पोर्टल का झमेला सिर्फ किसानों को मुआवजे से वंचित करने के लिए खड़ा किया जा रहा है। जबकि जब सरकार को पराली जलाने के केस दर्ज करने होते हैं तो व सेटेलाइट के आधार पर फैसला ले लेती है। तो क्या इस सरकार को खेतों में आई बाढ़ सेटेलाइट इमेज में नजर नहीं आती? हुड्डा ने कहा कि महंगाई, बढ़ती लागत और आपदा के बीच किसानों पर डबल मार पड़ रही है, इसलिए गन्ने का भाव बढ़ाकर कम से कम 500 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए।

राज्य के 5200 गांव बाढ़ से प्रभावित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने जिस तरह बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। प्रति एकड़ मात्र 7 से 15 हजार मुआवजे का ऐलान किसानों के साथ भद्दा मजाक है, क्योंकि किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। उन्हें प्रति एकड़ करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आने वाली फसल के होने की भी उम्मीद नजर नहीं आती। यानी किसानों को पूरे 2 सीजन का घाटा हुआ है। बावजूद इसके सरकार खाद के खर्च से भी कम मुआवजे का ऐलान कर रही है। उन्होंने बताया कि बाढ़ के चलते किसानों की 14 लाख एकड़ फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। हजारों मकान में दरारें आई हैं। दुकानें, इमारतें व अन्य प्रतिष्ठान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लोगों को भारी आर्थिक चोट पहुंची है। इन सबकी भरपाई के लिए उचित मुआवजे की आवश्यकता है जिसके लिए केंद्र सरकार को हरियाणा के लिए विशेष राहत पैकेज देने का ऐलान करना चाहिए। आधे हरियाणा की स्थिति भयावह बनी हुई है। बावजूद इसके दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा को बाढ़ प्रभावित स्टेट घोषित नहीं किया जबकि प्रदेश सरकार को इसे बाढ़ प्रभावित घोषित करके, केंद्र से पैकेज की मांग करनी चाहिए थी। क्योंकि राज्य के 5200 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं।