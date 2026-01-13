गैंगस्टरों का पोस्ट लाइक-शेयर करने वालों सावधान! हरियाणा पुलिस ने चेताया; 67 गाने किए बैन

संक्षेप: हरियाणा डीजीपी अजय सिंघल ने इस कार्रवाई को युवाओं और समाज के हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस का लक्ष्य केवल अपराध रोकना नहीं, बल्कि युवाओं को अपराध की दुनिया में कदम रखने से भी बचाना है।

हरियाणा में गिरोह संस्कृति और हथियारों की हिंसक छवि को बढ़ावा देने वाले गीतों पर स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और साइबर यूनिट ने कड़ी कार्रवाई की है। STF और साइबर टीमों ने गैंगस्टरों की दिखावटी चमक-दमक को महिमामंडित करने और अपराध की ओर आकर्षित करने वाले 67 आपत्तिजनक गानों को यूट्यूब, स्पॉटिफाई, अमेजन म्यूजिक, गाना और जियोसावन जैसे प्लेटफॉर्म्स से हटा दिया है या ब्लॉक कर दिया है।

अपराध रोकथाम के साथ युवाओं को बचाना भी लक्ष्य: डीजीपी हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल ने इस कार्रवाई को युवाओं और समाज के हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस का लक्ष्य केवल अपराध रोकना नहीं, बल्कि युवाओं को अपराध की दुनिया में कदम रखने से भी बचाना है। अपराध संस्कृति को बढ़ावा देने वाले गाने अपराधियों को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उनकी जिंदगी में ऐशो-आराम की छवि दर्शाते हैं जबकि सच्चाई बिल्कुल इससे विपरित है।

उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों का जीवन केवल और केवल कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा होता है और आखिरकार एक दिन वे कानून की गिरफ्त में जरूर आते हैं। कई बार उनकी आपराधिक प्रवृति का खामियाजा उनके परिजनों को भी भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस ने स्पष्ट नीति बनाई है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐसा कंटेंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीजीपी ने कहा कि 67 गीतों पर कार्रवाई हमारे बड़े अभियान का हिस्सा है और आने वाले समय में इस दिशा में और भी सख्ती देखने को मिलेगी। उन्होंने कलाकारों और कंटेंट क्रिएटर्स से अपील करते हुए कहा कि वे सामाजिक जिम्मेदारी को समझें और ऐसा कंटेंट न बनाएं जो युवा पीढ़ी को गलत दिशा में ले जाए।

हिंसा और गैंगस्टर संस्कृति का महिमामंडन न करें कलाकार एसटीएफ के आईजी सतीश बालन का कहना है कि युवा वर्ग पर डिजिटल कंटेंट के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने कलाकारों और गीतकारों के साथ बैठकें भी आयोजित की हैं, जिसमें उन्हें हिंसा, गैंगस्टर संस्कृति और हथियारों के महिमामंडन से बचने की सलाह दी गई है। ऐसी सामग्री केवल अपराध की सोच को जन्म देती है और समाज में असुरक्षा फैलाती है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अपराधियों की पोस्ट को लाइक और शेयर करने वाले लोगों पर भी STF और साइबर टीम द्वारा कड़ी नजर रखी जाती है। ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके गैंगस्टर युवाओं को अपने गैंग में शामिल करते हैं और उन्हें अपराध की दुनिया में मरने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे में हमारा प्रयास है कि युवाओं को ऐसा करने से रोका जाए।

आतंकी-गैंगस्टर गठजोड़ पर लगातार प्रहार गैंग संस्कृति के खिलाफ इस संगठित कार्रवाई के समानांतर एस.टी.एफ. हरियाणा ने आतंक-गैंगस्टर गठजोड़ को तोडऩे में भी उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। विदेशी हैंडलरों द्वारा स्थानीय नैटवर्कों के माध्यम से संचालित आतंकी मॉड्यूल्स को लगातार खुफिया-आधारित अभियानों के द्वारा ध्वस्त किया गया है। 2 मार्च 2025 को एस.टी.एफ. हरियाणा और ए.टी.एस. गुजरात के संयुक्त आप्रेशन में अब्दुल रहमान उर्फ अबू बकर से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद करते हुए अयोध्या में राम मंदिर पर संभावित हमले की साजिश को विफल किया गया।

13 जून 2025 को करनाल में 2 युवकों के कब्जे से एक जीवित हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ, जिसकी जांच में खुलासा हुआ कि हथियार अमरीका में स्थित गैंगस्टर भानु राणा ने उपलब्ध करवाया था, जो खालिस्तान-समर्थित मॉड्यूल्स के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत था। 25 नवम्बर 2025 को सिरसा के महिला थाना पर हुए ग्रेनेड हमले के बाद एस.टी.एफ. ने तकनीकी विश्लेषण के आधार पर वित्तीय मॉड्यूल और विदेशी निर्देशकों की पहचान की और स्थानीय पुलिस के साथ मिल कर आरोपियों की गिरफ्तारी की। करनाल में अमर सिंह की गिरफ्तारी और उसके कब्जे से विदेशी-निर्मित ग्लॉक पिस्टल, 2 जीवित हैंड ग्रेनेड और 1 आई.ई.डी. की बरामद किए गए।