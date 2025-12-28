Hindustan Hindi News
'बांग्लादेश के खिलाड़ियों को IPL नहीं खेलने देंगे', शिवसेना हरियाणा की चेतावनी

संक्षेप:

Dec 28, 2025 10:23 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
बांग्लादेश में हिंदूओं पर जारी अत्याचार को देखते हुए हरियाणा शिवसेना ने चेतावनी दी है कि बांग्लादेशी क्रिकेट प्लेयर्स को आईपीएल के अंदर हिंदुस्तान में खेलने नहीं दिया जाएगा। हरियाणा शिवसेना प्रमुख नीरज सेठी ने इसपर खुली चेतावनी दी है।

उन्होंने कहा 'बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरह अत्याचार हो रहे हैं, उसी को देखते हुए हरियाणा शिवसेना ने यह फैसला किया है कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल के अंदर हिंदुस्तान में नहीं खेलने देंगे।'

नीरज सेठी ने ये भी कहा कि 'फिलहाल आईपीएल नजदीक है, अगर ये लोग नहीं सुधरते हैं तो किसी भी मैच में हम इन्हें आने नहीं देंगे।' बता दें कि आईपीएल के लिए बीते दिनों मिनी ऑक्शन हुआ था जिसमें बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भी हर सीजन की तरह नए सीजन के लिए चुना गया है।

भारत के खिलाफ लगातार एजेंडा

आपको बता दें कि शेख हसीना के हाथ से सत्ता जाने के बाद से ही भारत-बांग्लादेश के रिश्ते भी तल्ख हो चुके हैं। शेख हसीना का तख्तापलट कर बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर बने मुहम्मद यूनुस भारत के खिलाफ लगातार एजेंडा चले रहे हैं। बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों से भीषण हिंसक प्रदर्शन का दौर जारी है। निशाने पर सबसे ज्यादा हिंदू हैं।

भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं ये कहना गलत नहीं होगा।

हिंदू युवकों की मौत

18 दिसंबर को ढाका के पास हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने हत्या कर दी थी। बाद में उसे पेड़ पर लटकाकर जला दिया था। वहीं दीपू चंद्र दास की मौत के महज 7 दिन बाद राजबाड़ी जिले के पांगशा इलाके में एक बार फिर भीड़ के हमले में हिंदू युवक की जान चली गई थी। युवक का नाम अमृत मंडल था और उसकी उम्र 29 साल थी।

हो रहे विरोध-प्रदर्शन

हिंसा का असर भारत पर भी देखने को मिला रहा है। देश में कई जगहों पर इन घटनाओं के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन देखने को मिले हैं। दूतावासों के बाहर विरोध प्रदर्शन, तीखी नोकझोंक और राजनयिक तलब भी किए गए हैं।

