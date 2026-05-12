हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती रद्द, हाईकोर्ट ने 35% नियम पर उठाए सवाल, क्या कहा

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग की भर्ती संख्या 48/2024 को रद्द कर दिया है। इसके तहत हरियाणा में कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की भर्ती हुई थी। कुल 613 पद निर्धारित थे, लेकिन परीक्षा में शामिल 2143 उम्मीदवारों में से केवल 151 ही सफल घोषित किए गए थे…

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की भर्ती संख्या 48/2024 को रद्द कर दिया है। इसके तहत हरियाणा में कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की भर्ती हुई थी। कुल 613 पद निर्धारित थे, लेकिन परीक्षा में शामिल 2143 उम्मीदवारों में से केवल 151 ही सफल घोषित किए गए थे। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न पर लगातार सवाल उठ रहे थे। अभ्यर्थियों ने कोर्ट में आयोग द्वारा लागू किए गए 35 प्रतिशत क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह नियम यूजीसी गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है।

सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक अनिवार्य करने से फंसा मामला आयोग ने दिसंबर महीने में कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश विषय के मेंस एग्जाम का परिणाम जारी किया था। परिणाम सामने आने के बाद अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी देखने को मिली। भर्ती परीक्षा में कुल 2143 उम्मीदवार शामिल हुए थे, लेकिन इनमें से केवल 151 उम्मीदवार ही पास हो पाए। अभ्यर्थियों का आरोप था कि आयोग ने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में 35 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता लगाकर चयन प्रक्रिया को असामान्य रूप से कठिन बना दिया। यह नियम यूजीसी के तय मानकों से मेल नहीं खाता।

आयोग ने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य किया था। इसी नियम के चलते बड़ी संख्या में उम्मीदवार चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए। हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया कि यूजीसी गाइडलाइन में इस तरह की बाध्यता का प्रावधान नहीं है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी इस नियम पर सवाल उठाए और अंततः भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया। फैसले के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को राहत मिली है।

भर्ती दोबारा होगी या चयन प्रक्रिया में संशोधन? हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब एचपीएससी को भर्ती प्रक्रिया को लेकर नया निर्णय लेना होगा। आयोग नई गाइडलाइन और कोर्ट की टिप्पणी के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय करेगा। अभ्यर्थियों की नजर अब इस पर है कि क्या भर्ती दोबारा होगी या चयन प्रक्रिया में संशोधन किया जाएगा। भर्ती परिणाम आने के बाद पंचकूला में अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी रहा। उम्मीदवार पिछले चार महीनों से धरना स्थल पर बैठकर 35 प्रतिशत क्राइटेरिया हटाने की मांग कर रहे थे।

आंदोलनकारी लगातार भर्ती प्रक्रिया रद्द करने और नए नियमों के तहत दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे। धरने को कांग्रेस, इनेलो और जजपा जैसे राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिला। कई विपक्षी नेताओं ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारी युवाओं से मुलाकात की और सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। भर्ती को लेकर नाराज युवाओं ने बजट सत्र के दौरान हरियाणा विधानसभा का घेराव भी किया था। चंडीगढ़ में विधानसभा की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई थी। बाद में पुलिस ने कई युवाओं को हिरासत में लिया था।