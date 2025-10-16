IPS कुमार की IAS पत्नी, विधायक रिश्तेदार पर FIR ने बदला माहौल; डबल सुसाइड केस में आगे क्या
संक्षेप: रोहतक के ASI संदीप लाठर का आज जुलाना में दोपहर को अंतिम संस्कार होगा, जिसके बाद परिवार और समाज के लोग आगे की रणनीति की घोषणा कर सकते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने खुद इस मामले को सुलझाने के लिए पीड़ित परिवार से मुलाकात की।
हरियाणा के सीनियर IPS वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस में रोहतक के ASI संदीप लाठर के सुसाइड के बाद पेचीदगी बहुत बढ़ गई है। अभी तक दलित उत्पीड़न को लेकर मुखर हुए दलित संगठन नरम पड़े हैं। IPS कुमार पर भ्रष्टाचार और अन्य गंभीर आरोप लगाने वाले सुसाइड नोट और वीडियो ने जहां इस केस की दिशा बदली, तो कल लाठर के परिजनों की शिकायत पर दिवंगत IPS अफसर की पत्नी अमनीत पी कुमार, साले भटिंडा से आम आदमी पार्टी विधायक अमित रतन समेत चार लोगों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद अब तय है कि दोनों तरफ कानूनी लड़ाई की लड़ी जाएगी।
IAS पत्नी और परिवार ने साधी चुप्पी
IPS सुसाइड केस को लेकर गठित 51 सदस्यीय कमेटी ने आज शाम को मीटिंग बुलाई है। इसमें यह तय किया जाएगा कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। इस मीटिंग में दिवंगत अफसर के परिजन भी शामिल होंगे। इस मामले में अभी तक अमनीत पी कुमार की ओर से कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया है। उनके विधायक भाई अमित रतन या कमेटी ने भी मीडिया को कुछ जानकारी नहीं दी। कल अंतिम संस्कार के बाद भी जब मीडिया ने अमनीत पी कुमार से बात करने की कोशिश की तो परिवार ने उन्हें रोक लिया।
अंतिम संस्कार के बाद अगली रणनीति की घोषणा करेगा लाठर का परिवार
रोहतक के ASI संदीप लाठर का आज जुलाना में दोपहर को अंतिम संस्कार होगा, जिसके बाद परिवार और समाज के लोग आगे की रणनीति की घोषणा कर सकते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने खुद इस मामले को सुलझाने के लिए पीड़ित परिवार से मुलाकात की और कहा था कि मामले में न्याय किया जाएगा है।
परिवार मामले में एफआईआर दर्ज करने पर अड़ा था और फिर देर शाम को दिवंगत एडीजीपी पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत कौर, उनके विधायक भाई सहित अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और फिर परिवार के लोग पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गए थे। इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद की मांग भी सरकार ने मान ली थी।
हालांकि जब तक अंतिम संस्कार होने के बाद भी सरकार को कानून व्यवस्था बिगड़ने की चिंता है। इसे देखते हुए रोहतक और जींद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और मामले से जुड़े किसी भी विरोध प्रदर्शन पर सरकार और प्रशासन की नजर है।
रिपोर्ट: मोनी देवी
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
