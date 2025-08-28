Another gift from Saini government in Haryana announcement of giving Rs 2100 to women under 'Lado Laxmi Yojana' हरियाणा में महिलाओं को कब से मिलेंगे ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ के 2100 रुपये, तारीख का ऐलान, Haryana Hindi News - Hindustan
हरियाणा न्यूज़

हरियाणा में महिलाओं को कब से मिलेंगे 'लाडो लक्ष्मी योजना' के 2100 रुपये, तारीख का ऐलान

मुख्यमंत्री सैनी के अनुसार, दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के पहले चरण में उन परिवारों को शामिल करने का फैसला हुआ है, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है। आने वाले समय में इस योजना का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा।

Pramod Praveen भाषा, चंडीगढ़Thu, 28 Aug 2025 03:36 PM
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बृहस्पतिवार को राज्य में 25 सितंबर से ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ लागू करने की घोषणा की, जिसके तहत पात्र महिलाओं को 2,100 रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी। ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ लागू करना हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चुनावी वादों में शामिल था। सैनी ने हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की। सैनी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि यह योजना दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के दिन यानी 25 सितंबर से लागू होगी।

सैनी के मुताबिक, इस योजना के तहत सभी पात्र महिला लाभार्थियों को हर महीने 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 सितंबर से 23 साल और उससे अधिक आयु की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि चाहे विवाहित हों या अविवाहित, दोनों श्रेणियों की महिलाओं को इस योजना का फायदा हासिल होगा।

पहले चरण में कौन होंगे शामिल?

सैनी के अनुसार, ‘‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के पहले चरण में हमने उन परिवारों को शामिल करने का फैसला लिया है, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है।’’ उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस योजना का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा, ताकि अधिक आय वर्ग को भी इसमें शामिल किया जा सके।

15 वर्षों से हरियाणा का निवासी होना जरूरी

मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित महिला का, या फिर अगर वह विवाहित है तो उसके पति का, 15 वर्षों से हरियाणा का निवासी होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि परिवार में महिला लाभार्थियों की संख्या के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है और अगर किसी परिवार में तीन पात्र महिलाएं हैं, तो तीनों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

