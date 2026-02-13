Hindustan Hindi News
'... तो यहां से चली जाओ', महिला एसपी पर क्यों भड़के अनिल विज; वीडियो वायरल

Feb 13, 2026 08:51 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
अनिल विज ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की मांग की और जीरो FIR या सस्पेंशन जैसे कदम उठाने पर जोर दिया। एसपी ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि बिना उचित अधिकार के ऐसा नहीं किया जा सकता। 

हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज और कैथल की पुलिस अधीक्षक (SP) उपासना सिंह के बीच जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में तीखी बहस हुई। यह घटना कैथल में हुई, जहां भूमि धोखाधड़ी के मामले की शिकायत पर चर्चा चल रही थी। मामले में एक सब-इंस्पेक्टर पर आरोप लगे थे, जिसके कारण मंत्री अनिल विज ने उसकी सस्पेंशन का आदेश दिया। एसपी उपासना ने विरोध जताते हुए कहा कि उनके पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि आरोपी पुलिसकर्मी कुरुक्षेत्र जिले में तैनात है, जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस पर मंत्री काफी भड़क गए और उन्होंने एसपी को सख्त लहजे में जवाब दिया।

बैठक के दौरान अनिल विज ने एसपी से कहा कि अगर उनके पास सस्पेंशन की पावर नहीं है, तो वे मीटिंग से उठकर चले जाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका आदेश पूरा हरियाणा में मान्य है और एसपी को उनके नाम से डीजीपी को लिखना चाहिए कि अनिल विज ने सस्पेंशन का आदेश दिया है। एसपी उपासना ने शांतिपूर्वक स्पष्ट किया कि सस्पेंशन का अधिकार कुरुक्षेत्र के एसपी या डीजीपी के पास है, न कि उनके। इस बहस ने बैठक का माहौल गरमा दिया और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। मंत्री ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उनके पहले की निर्देशों की अनदेखी की जा रही है, जबकि एसपी ने प्रक्रिया का पालन करने की बात कही।

किस बात को लेकर गरमाया माहौल

इस विवाद के केंद्र में भूमि बिक्री से जुड़ी धोखाधड़ी का मामला था, जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस की निष्क्रियता पर शिकायत दर्ज कराई थी। अनिल विज ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की मांग की और जीरो FIR या सस्पेंशन जैसे कदम उठाने पर जोर दिया। एसपी ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि बिना उचित अधिकार के ऐसा नहीं किया जा सकता। बहस के बीच डिप्टी कमिश्नर या अन्य अधिकारियों को बीच-बचाव करना पड़ा। अंत में, मंत्री के दबाव में एसपी ने यह मान लिया कि वे उच्च अधिकारियों को अनिल विज के आदेश का हवाला देकर कार्रवाई के लिए लिखेंगी।

वायरल वीडियो पर क्या बोले लोग

यह घटना हरियाणा में मंत्री और पुलिस अफसरों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर उत्पन्न तनाव को उजागर करती है। अनिल विज ऊर्जा, परिवहन और श्रम जैसे विभाग संभालते हैं, वह अक्सर जन शिकायतों पर सख्त रुख अपनाते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ ने मंत्री की त्वरित कार्रवाई की सराहना की, तो कुछ ने एसपी के पेशेवर रवैये की तारीफ की। यह मामला प्रशासनिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक दखल के बीच संतुलन पर सवाल उठाता है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
