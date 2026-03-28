तेल और गैस संकट के बीच हरियाणा सरकार ने दी राहत, पीएनजी पाइपलाइन का लीज रेंट घटाया
ईरान युद्ध की वजह से तेल और गैस की किल्लत को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पीएनजी पाइपलान का लीज रेंट कम करने का फैसला किया है। अब इसे 3 लाख रुपये प्रतिकिलोमीटर से घटाकर इसे 1 हजार रुपये प्रतिकिलोमीटर एकमुश्त कर दिया गया है।
मिडिल ईस्ट में जंग से दुनिया में पैदा हुए तेल और गैस संकट के बीच हरियाणा सरकार ने पीएनजी पाइपलाइन का लीज रेंट 3 लाख रुपए प्रति किलोमीटर से घटा कर 1 हजार प्रति किलोमीटर एक मुश्त कर दिया है। हरियाणा सीएम नायब सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में हरियाणा में पीएनजी गैस पाइपलाइन बिछाने पर 3 लाख रुपए प्रति किलोमीटर का लीज रेट 10 साल के लिए अग्रिम लिया जाता है, हमारी सरकार ने इसे 1 हजार रुपए प्रति किलोमीटर एक मुश्त करने का निर्णय लिया है।
प्रदेश में पीएनजी के लिए 13 लाख 33 हजार 603 का निर्धारित किया गया है। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के क्षेत्र में भी हरियाणा मजबूत स्थिति में है। साथ ही मुख्यमंत्री ने पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि इससे आम जनता के लिए डीजल, पेट्रोल व गैस के दाम स्थिर बने रहेंगे।
प्रदेश में पेट्रोल, डीजल व गैस की कोई कमी नहीं
सीएम नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल व गैस की कोई कमी नहीं है। राज्य में कुल 4032 सरकारी पेट्रोल पंप है संचालित, जहां प्रतिदिन औसतन 4804 किलो लीटर पेट्रोल और 12003 किलो लीटर डीजल की बिक्री हो रही है। राज्य में प्रतिदिन 2 लाख सिलेंडर हो रहे हैं प्राप्त और लगभग 1 लाख 90 हजार सिलेंडर की सप्लाई की जा रही है। कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति भी की जा रही है। अस्पतालों, स्कूलों व अन्य आवश्यक संस्थानों में गैस की किसी प्रकार की कमी ना हो यह सुनिश्चित किया जा रहा है। वर्तमान में कुल 1 लाख 73 हजार कमर्शियल सिलेंडर का स्टॉक उपलब्ध है।
हर जिले में कंट्रोल रूम बनाने के आदेश
इससे पहले मुख्यमंत्री ने मिडिल ईस्ट की समस्या को लेकर शुक्रवार देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों से बात की थी और कहा था कि प्रदेश में डीजल, पेट्रोल तथा रसोई गैस को लेकर उत्पन्न हो रही आशंकाओं और घबराहट की स्थिति या अफवाहों को रोका जाए। डीजल, पेट्रोल तथा रसोई गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है, किसी भी प्रकार की कमी की स्थिति नहीं है। अधिकारी लोगों को जागरूक करें कि अनावश्यक रूप से अधिक खरीदारी करके इनका भंडारण न करें।
उन्होंने कहा था कि पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी संचालक गैस, डीजल व पेट्रोल की सामान्य रूप से बिक्री जारी रखी जाए, किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, जमाखोरी या कृत्रिम कमी उत्पन्न करने की कोशिश न करें। प्रत्येक जिले में कंट्रोल रूम स्थापित किए जाए, जहां से आमजन को सही और प्रमाणिक जानकारी समय-समय पर उपलब्ध करवाई जाए। फसलों की कटाई के सीजन में किसानों को डीजल की कमी न आने दी जाए।
कई जिलों में पेट्रोल पंप सूखे, भारी भीड़
पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं होने के सरकारी दावों के बीच हरियाणा के कई जिलों में पेट्रोल-डीजल की सप्लाई प्रभावित होने लगी है, जबकि कई स्थानों पर आशंका के चलते मांग अचानक बढ़ गई है। दो दिन से हिसार, भिवानी, बल्लभगढ़ और जींद समेत हरियाणा के कई पेट्रोल पंपों पर भीड़ लग रही है। लोग पैनिक की वजह से अपने वाहनों की टंकी फुल कराने की जल्दबाजी में पंपों पर पहुंच रहे हैं। कई शहरों में पेट्रोल पंप सूख गए हैं और संचालकों की ओर से बैरियर लगवाए गए हैं। (रिपोर्ट: मोनी देवी, लाइव हिन्दुस्तान)
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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