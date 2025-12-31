अजय सिंघल बने हरियाणा के नए डीजीपी, 1992 बैच के हैं IPS अफसर

संक्षेप: डीजीपी की रेस में अजय सिंघल सबसे आगे थे क्योंकि पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर के बाद ये सबसे सीनियर मोस्ट अफसर हैं। अपने कार्यकाल के दौरान ग्राउंड और पुलिसिंग के अच्छे पदों का अनुभव है। यही वजह है कि सरकार ने उन्हें जिम्मा दिया। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

नए साल पर हरियाणा सरकार ने 1992 बैच के आईपीएस अजय सिंघल को हरियाणा का नया डीजीपी नियुक्त कर दिया है। सिंघल वर्तमान में वे एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ हैं। कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह आज ही रिटायर हुए हैं, जिसके बाद सरकार ने अजय सिंघल को नया डीजीपी बनाया है। हरियाणा सरकार ने 16 दिसंबर को यूपीएससी को 5 अधिकारियों शत्रुजीत कपूर, एसके जैन, अजय सिंघल, आलोक मित्तल और अर्शिंदर चावला के नामों का पैनल भेजा था। डीजीपी की रेस में अजय सिंघल सबसे आगे थे क्योंकि पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर के बाद ये सबसे सीनियर मोस्ट अफसर हैं। सिंघल की राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेताओं में अच्छी पकड़ है। अपने कार्यकाल के दौरान ग्राउंड और पुलिसिंग के अच्छे पदों का अनुभव है। यही वजह है कि सरकार ने उन्हें जिम्मा दिया। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

रेवाड़ी के रहने वाले, दो साल रहेगा कार्यकाल अजय सिंघल का जन्म 1 जुलाई, 1966 को हुआ था। वह हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि अजय सिंघल न्यूनतम दो साल तक इस पद रहेंगे। सिंघल 30 अक्टूबर, 2028 तक इस पद पर रहेंगे। इसके बाद वह सेवानिवृत्त हो जाएंगे। विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो में रहते हुए अजय सिंघल ने कई अहम मामलों में कार्रवाई की। उनके नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए गए, जिससे उन्हें एक ईमानदार और कड़े अधिकारी के रूप में पहचान मिली। अपने करियर के शुरुआती वर्षों में उन्होंने एएसपी और एसपी स्तर पर कई जिलों में सेवाएं दी।

आईपीएस आत्महत्या मामले में गई थी कपूर की कुर्सी हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में नाम आने के बाद डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हरियाणा सरकार ने 14 अक्टूबर को छुट्टी पर भेज दिया था। उनकी जगह 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह को राज्य के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। वह आज रिटायर हो गए हैं। वह महज दो महीने और 16 दिन के लिए हरियाणा के डीजीपी के पद पर रहे। इस दौरान डीजीपी अपनी कार्यशैली को लेकर चर्चा में रहे।