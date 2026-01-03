शासकों को गद्दी से उतारकर पीटने वाले बयान पर चौटाला की सफाई, कैसे कर रहे बचाव?

Hindustan Hindi News
जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने महेंद्रगढ़ में दिए गए बयान को लेकर उठे विवाद पर अपनी सफाई दी है। चौटाला ने कहा कि उन्होंने कोई विवादित या गलत बयान नहीं दिया है।

Jan 03, 2026 08:18 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने महेंद्रगढ़ में दिए गए बयान को लेकर उठे विवाद पर अपनी सफाई दी है। चौटाला ने कहा कि उन्होंने कोई विवादित या गलत बयान नहीं दिया है। भाजपा के मंत्री बेवजह उनके बयान पर आपत्ति जता रहे हैं और बिना वजह मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अजय सिंह चौटाला ने कहा कि उन्होंने अपने बयान में सिर्फ पड़ोसी देशों में हुए हालातों का जिक्र किया है। दुनिया के कई देशों में ऐसा देखा गया है कि जब जनता पर अत्याचार बढ़ा, तब जनता ने शासकों के खिलाफ खड़े होकर बदलाव किया और तख्तापलट जैसी परिस्थितियां बनीं। उन्होंने कहा कि वह आज भी अपने उसी बयान पर कायम हैं और उसमें कुछ भी गलत नहीं है।

चौटाला ने कहा कि आज देश में भी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और अब युवाओं को संगठित होने की जरूरत है। देश में बदलाव लाने की ताकत सिर्फ युवाओं के पास है और आने वाले समय में युवा ही निर्णायक भूमिका निभाएंगे। अजय चौटाला ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कई मंत्री उनके बयान को लेकर पागल हो रहे हैं, जबकि असल मुद्दों पर कोई बात नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि देश ने पहले भी बदलाव देखा है। आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकार ने लोगों का दमन किया था लेकिन उसी दौर में देश में क्रांति आई और बदलाव हुआ। आज फिर देश को बदलाव की जरूरत है।

‘संवैधानिक संस्थाओं पर आरएसएस का कब्जा’
अजय चौटाला ने आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आज देश की लगभग सभी संवैधानिक संस्थाओं पर आरएसएस का कब्जा हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि शिक्षण संस्थानों को भी नहीं छोड़ा गया है। सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां भी आरएसएस का प्रभाव है और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आरएसएस से जुड़े लोगों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए चौटाला ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की बी-टीम की तरह काम कर रही है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा रही।

क्या कहा था चौटाला ने
अजय चौटाला ने महेंद्रगढ़ में पड़ोसी देशों की हिंसा का जिक्र करते हुए कहा था कि जिस तरीके से बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में हुआ, वैसा ही आंदोलन यहां करना पड़ेगा। शासकों को गद्दी से खींचकर सड़कों पर दौड़ाकर पीटने का काम करना पड़ेगा। इन्हें देश छोड़ने पर मजबूर करना होगा। हमारे पड़ोसी देशों में हुए विरोध प्रदर्शनों की तरह, श्रीलंका में जिस तरह बांग्लादेश के युवाओं ने सरकार को देश छोड़ने पर मजबूर किया, जिस तरह नेपाल के युवाओं ने सरकार को देश छोड़ने पर मजबूर किया, उसी तरह की रणनीति भारत में भी मौजूदा सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए अपनानी होगी।

अजय चौटाला का बयान हिंसा को बढ़ावा देने वाला: भाजपा
अजय चौटाला के इस बयान से सियासी बवाल मचा हुआ है। भाजपा ने आरोप लगाया कि जननायक जनता पार्टी ताऊ देवीलाल के नाम पर राजनीति करती है, जिन्होंने आपातकाल के खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी लेकिन अजय चौटाला के बयान उनकी विरासत के ठीक उलट मार-काट और हिंसा को बढ़ावा देने वाले हैं। हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इससे साफ हो गया है कि अजय चौटाला का लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा है। अपने घटिया बयान पर उन्हें प्रदेश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा का सुशासन जजपा नेता को हजम नहीं हो रहा है। सत्ता के लिए छटपटाहट में उन्होंने अपनी घटिया सोच को लोगों के सामने उजागर किया है। वहीं, कैबिनेट मंत्री अनिल ने कहा कि अजय चौटाला के बयान का यह मतलब लग रहा है कि उनको हिंदुस्तान के लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। उनको अपनी राजनीतिक पार्टी में भरोसा नहीं रहा, इसलिए युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं।
