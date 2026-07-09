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20 साल साथ दिया, अब आप मेरा साथ दें: पंजाब के बाद हरियाणा कांग्रेस में भी दिखी तल्खी, मंच पर हुड्डा vs सुरजेवाला

By Pramod Praveen
लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
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हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त ने चंडीगढ़ में पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई थी, ताकि संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हो लेकिन वहां हुड्डा और सुरजेवाला की अदावत सतह पर आ गई।

20 साल साथ दिया, अब आप मेरा साथ दें: पंजाब के बाद हरियाणा कांग्रेस में भी दिखी तल्खी, मंच पर हुड्डा vs सुरजेवाला

पंजाब में कांग्रेस पहले से ही पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग की आंतरिक गुटबाजी से परेशान चल रही है और अब पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी सियासी अदावत सामने आ गई है। दरअसल, हुआ यूं कि कांग्रेस की हरियाणा इकाई के नए प्रभारी संजय दत्त ने बुधवार को चंडीगढ़ में प्रदेशभर के पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी और राज्य में पार्टी और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने राज्य के बड़े नेताओं को मंच पर बैठाया था। उनके एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे तो दूसरी तरफ रणदीप सिंह सुरजेवाला थे लेकिन दोनों के बीच इशारों ही इशारों में सियासी अदावत देखने को मिली।

हुआ यूं कि जब जब पार्टी प्रभारी ने राज्य में संगठन को मजबूत करने की कोशिशों के तहत जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बोलने के लिए माइक दिया तो हुड्डा ने तंज कसते हुए कहा कि सुरजेवाला मेरा साथ दो, सरकार लेकर आएँगे। इस पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने फौरन पलटकर जवाब दिया, "मैं तो 20 वर्षों से आपके साथ हूँ, अब आप मेरा साथ दीजिए।" इतना सुनते ही वहां मौजूद नेता ठहाका लगाने लगे। सुरजेवाला के ठीक बगल में हुड्डा के बेटे और सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी बैठे थे। इस वाकये का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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जनहित के मुद्दों पर संघर्ष का आह्वान

इससे पहले संजय दत्त ने हरियाणा कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कई बैठकों में भाग लिया। इन बैठकों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला के अलावा बीरेन्द्र सिंह, कुमारी सैलजा, राज्य के तमाम कांग्रेस विधायक, सांसद और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हरियाणा कांग्रेस के अनुसार बैठक में संगठन को मजबूत बनाने, आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए रणनीति तैयार करने तथा जनहित के मुद्दों पर पार्टी की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने, संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने और जनहित के मुद्दों पर संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया।

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फिर से पुरानी गुटबाजी सतह पर आ गई

सूत्रों ने बताया कि राज्य में कांग्रेस की हो रही लगातार हार पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सवाल उठाए थे। उन्होंने यह भी कहा कि सत्ता में आए बिना सामाजिक बदलाव नहीं किए जा सकते। सुरजेवाला के इस बयान को गुटबाजी के तौर पर देखा जा रहा है। 2024 के विधानसभा चुनावों के दौरान भी हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी साफ दिखी थी। इसकी वजह से मजबूत स्थिति में होते हुए भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच भयंकर गुटबाजी देखने को मिली थी। सुरजेवाला कुमारी सैलजा की तरफ थे। बहरहाल नए पार्टी प्रभारी ने पार्टी में एकजुटता की कोशिश की थी लेकिन फिर से गुटबाजी सतह पर आ गई।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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