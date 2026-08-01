हरियाणा SIR में 33 लाख मतदाताओं के नाम कटे, वोटर लिस्ट में कैसे चेक करें अपना नाम

Haryana SIR: इस गहन सत्यापन के दौरान 33 लाख से अधिक नाम हटा दिए गए हैं। इनमें से 24.13 लाख मतदाता ऐसे हैं जो या तो स्थायी रूप से किसी दूसरे राज्य में चले गए हैं या एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित थे।

Haryana SIR Draft Voter List: हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए प्रारूप मतदाता सूची जारी कर दी गई है। शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, एसआईआर के तहत 20,000 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों ने राज्य के 2.06 करोड़ से अधिक मतदाताओं को गणना फॉर्म वितरित किए थे। 24 जुलाई तक कुल 2.06 करोड़ मतदाताओं में से 1.72 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने अपने गणना फॉर्म जमा करा दिए हैं।

घर-घर जाकर किए गए गहन सत्यापन के दौरान 33 लाख से अधिक नाम हटा दिए गए हैं। इनमें से 24.13 लाख मतदाता ऐसे हैं जो या तो स्थायी रूप से किसी दूसरे राज्य में चले गए हैं या एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित थे। इनके अलावा करीब 7.66 लाख वोटर मृत पाए गए। 2.04 लाख मतदाता ऐसे थे, जिनका कि एक से अधिक जगहों पर नाम दर्ज था। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज पाए गए हैं, उनका नाम केवल एक ही स्थान पर बरकरार रखा जाएगा।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कैसे चेक करें अपना नाम? मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट ceoharyana.gov.in पर जाएं।

‘Draft Electoral Roll 2026 as on 31-07-2026’ के लिंक पर क्लिक करें।

अपने जिले, विधानसभा क्षेत्र, भाषा और पार्ट नंबर/नाम का चयन कर कैप्चा कोड दर्ज करें।

पीडीएफ (PDF) फाइल डाउनलोड कर मतदाता सूची में अपना नाम देखें।

नाम जुड़वाने का दोबारा मौका चुनाव आयोग के अनुसार, जिन पात्र नागरिकों का नाम ड्राफ्ट वाले वोटर लिस्ट में छूट गया है वे 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक आपत्ति जता सकते हैं या फिर अपना दावा पेश कर सकते हैं। ऐसे सभी मतदाता घोषणा पत्र के साथ फॉर्म 6 जमा कर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। 31 जुलाई से 28 सितंबर 2026 तक दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। इसके बाद 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में शुक्रवार को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्हें दावों और आपत्तियों के शेड्यूल से अवगत कराया गया। उन्हें प्रारूप सूची की प्रतियां सौंपी गईं। प्रक्रिया में लगभग 37,000 बूथ लेवल एजेंटों ने भी सहयोग दिया।