हरियाणा में 20 IAS अधिकारियों का तबादला, एक HCA ऑफिसर भी बदले गए; देखें लिस्ट

फतेहाबाद की उपायुक्त (डीसी) मनदीप कौर को मानव संसाधन विभाग, हरियाणा का निदेशक तथा मानव संसाधन विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। वह विनय प्रताप सिंह का स्थान लेंगी।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 10:34 AM
हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 20 आईएएस अधिकारियों और एक एचसीएस अधिकारी के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। शनिवार को जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार, स्थानांतरित किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों में रोहतक मंडल के आयुक्त फूल चंद मीणा भी शामिल हैं, जिन्हें हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग में आयुक्त एवं सचिव के पद पर स्थानांतरित किया गया है। वह सी जी रजनी कंथन का स्थान लेंगे।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महानिदेशक तथा करनाल मंडल के आयुक्त राजीव रतन को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा रोहतक मंडल का आयुक्त नियुक्त किया गया है।

हरियाणा सरकार के मत्स्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) राजा शेखर वुंडरू को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा परिवहन विभाग का एसीएस नियुक्त किया गया है। वह टी एल सत्यप्रकाश की जगह लेंगे।

सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (एसईडब्ल्यूए) विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव जी अनुपमा को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा नागरिक संसाधन सूचना विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है।

फतेहाबाद की उपायुक्त (डीसी) मनदीप कौर को मानव संसाधन विभाग, हरियाणा का निदेशक तथा मानव संसाधन विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। वह विनय प्रताप सिंह का स्थान लेंगी।

चरखी दादरी के उपायुक्त मुनीश शर्मा को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी का सचिव नियुक्त किया गया है।

मोनिका गुप्ता, डीसी, पंचकुला को स्थानांतरित कर रिक्त पद पर प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला और अतिरिक्त निदेशक, शहरी संपदा, पंचकुला नियुक्त किया गया है।

आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में हरियाणा सरकार के उप सचिव, निगरानी और समन्वय और विशेष अधिकारी (स्वच्छता), कुरुक्षेत्र के पद पर तैनात हरियाणा सिविल सेवा (एचएससी) के अधिकारी कपिल कुमार को उनके वर्तमान कर्तव्यों के अलावा कैथल के जिला नगर आयुक्त के पद पर स्थानांतरित और नियुक्त किया गया है। वह आईएएस अधिकारी दीपक बाबूलाल करवा का स्थान लेंगे।

