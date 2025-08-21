2 पोस्टमार्टम, दोनों की अलग-अलग रिपोर्ट; तीसरे से सुलझेगी लेडी टीचर की मौत की गुत्थी

पहली रिपोर्ट यौन उत्पीड़न और हत्या की ओर इशारा करती है। दूसरी रिपोर्ट मौत का कारण जहर बताती है और गले के घाव पशुओं से जोड़ती है। पुलिस ने आत्महत्या का निष्कर्ष निकाला, जबकि मेडिकल निष्कर्षों में बड़ा विरोधाभास है।

हरियाणा के भिवानी जिले में 19 साल की शिक्षिका की संदिग्ध मौत को लेकर पुलिस और पोस्टमार्टम रिपोर्टों के बीच गंभीर विरोधाभास सामने आए हैं। जहां पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया है, वहीं पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट (PMR) और पुलिस के ही शुरुआती दस्तावेज कई असहज सवाल खड़े कर रहे हैं।

13 अगस्त को लोहारू पुलिस के अनुरोध पर भिवानी सिविल अस्पताल में शव का पहला पोस्टमार्टम कराया गया। इस रिपोर्ट में दर्ज है कि मृतका की सलवार फटी हुई पाई गई और उसके शरीर पर संघर्ष के निशान थे। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि पुलिस ने डॉक्टरों को कहा था कि गला रेतकर हत्या की आशंका है।

बाद में PGIMS-रोहतक में दूसरा पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि लड़की की मौत कीटनाशक (पॉइजनिंग) से हुई। PGIMS के मेडिकल अधीक्षक डॉ. कुंदन मित्तल ने कहा, “हमने सैंपल में जहर पाया है। शरीर पर किसी तरह के एसिड के निशान नहीं मिले और न ही वीर्य के निशान पाए गए। गले के घाव किसी धारदार हथियार से नहीं, बल्कि संभवतः जानवरों के कारण हुए।”

टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में एक वरिष्ठ डॉक्टर के हवाले कहा है कि गले पर पाए गए 29.5x16 सेमी के लसरेरेटेड घाव के किनारे लाल निशान थे, जिसका अर्थ है कि चोट व्यक्ति के जीवित रहते हुए दी गई थी।