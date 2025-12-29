गांव के गांव बन गए 'कागजी मजदूर', हरियाणा के इन जिलों में 1500 CR का महाघोटाला; जांच की सिफारिश

संक्षेप: विज ने कहा कि भ्रष्टाचार पर किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।दोषी चाहे जिस पद पर हो, कार्रवाई से नहीं बच सकेगा। उन्होंने कहा कि जांच का मसकद यह भी है कि यह पता चल सके कि यह खेल कब से, कैसे और किन की मिलीभगत से चल रहा था।

हरियाणा के श्रम विभाग में हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत जारी की जा रही वर्कस्लिपों और श्रमिक पंजीकरणों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। यह घोटाला करीब 1500 करोड़ रुपए का है। श्रम विभाग के मंत्री अनिल विज ने इस मामले की किसी बड़ी एजेंसी से जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि यह घोटाला सिर्फ वित्तीय अनियमितता नहीं, बल्कि गरीब और मेहनतकश श्रमिकों के अधिकारों के साथ किया गया गंभीर अपराध है।

उन्होंने मुख्यमंत्री को भेजी सिफारिशी चिट्ठी में लिखा है कि जांच से यह साफ हो गया है कि जो लोग पात्र नहीं थे, वे योजनाओं का लाभ ले रहे थे और सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगाई गई। उन्होंने कहा कि जांच का मसकद यह भी है कि यह पता चल सके कि यह खेल कब से, कैसे और किन लोगों की मिलीभगत से चल रहा था। विज ने कहा कि भ्रष्टाचार पर किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा और दोषी चाहे जिस पद पर हो, कार्रवाई से नहीं बच सकेगा।

13 जिलों में 5 लाख 46 हजार 509 वर्क स्लिप फर्जी निकली अभी तक की जांच में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सत्यापन रिपोर्ट ने पूरे सिस्टम को कठघरे में खड़ा कर दिया है। 13 जिलों करनाल, रेवाड़ी, नूंह, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, झज्जर, पलवल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, पंचकूला, सिरसा और कैथल में कुल 5 लाख 99 हजार 758 वर्क स्लिप में से महज 53 हजार 249 ही वैध मिली। 5 लाख 46 हजार 509 वर्क स्लिप फर्जी निकली हैं। अब अगस्त 2023 से मार्च 2025 के बीच जारी की गई ऑनलाइन वर्कस्लिपों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। सभी जिलों में उपायुक्तों की अध्यक्षता में समितियां गठित की गईं, जिनमें श्रम विभाग समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे। इन समितियों ने कार्यस्थलों पर जाकर यह परखा कि जिन लोगों के नाम पर वर्कस्लिप जारी हुई, वे वास्तव में निर्माण कार्य से जुड़े हैं या नहीं।

मिलीभगत से श्रमिकों के पंजीकरण में खेल मिलीभगत से हुए इस फर्जीवाड़े में श्रमिकों के पंजीकरण में भी बड़ा खेल हुआ है। रिकार्ड में कुल 2 लाख 21 हजार 517 श्रमिक बताए गए। इनमें से मात्र 14 हजार 240 श्रमिक ही बोर्ड योजनाओं के पात्र हैं। यानी 1 लाख 93 हजार 756 अपात्र लोगों को फर्जी तरीके से योजनाओं का लाभ दिया गया। जांच में सामने आया कि कई क्षेत्रों में पूरे के पूरे गांवों का सामूहिक पंजीकरण कर दिया गया, जबकि उन लोगों का निर्माण श्रमिक से कोई लेना-देना नहीं था। इस फर्जीवाड़े का सीधा असर सरकारी योजनाओं पर पड़ा। एक-एक अपात्र व्यक्ति ने विभिन्न योजनाओं के तहत लाखों रुपए तक का लाभ उठा लिया, जबकि वास्तविक श्रमिक कागजी प्रक्रिया और संसाधनों के अभाव में पीछे रह गए।