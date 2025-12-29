Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहरियाणा न्यूज़1500 Crore mega scam in Haryana Labour Department Anil Vij requested CM Nayab Singh Saini for Investigation
गांव के गांव बन गए 'कागजी मजदूर', हरियाणा के इन जिलों में 1500 CR का महाघोटाला; जांच की सिफारिश

गांव के गांव बन गए 'कागजी मजदूर', हरियाणा के इन जिलों में 1500 CR का महाघोटाला; जांच की सिफारिश

संक्षेप:

विज ने कहा कि भ्रष्टाचार पर किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।दोषी चाहे जिस पद पर हो, कार्रवाई से नहीं बच सकेगा। उन्होंने कहा कि जांच का मसकद यह भी है कि यह पता चल सके कि यह खेल कब से, कैसे और किन की मिलीभगत से चल रहा था।

Dec 29, 2025 08:09 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
share Share
Follow Us on

हरियाणा के श्रम विभाग में हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत जारी की जा रही वर्कस्लिपों और श्रमिक पंजीकरणों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। यह घोटाला करीब 1500 करोड़ रुपए का है। श्रम विभाग के मंत्री अनिल विज ने इस मामले की किसी बड़ी एजेंसी से जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि यह घोटाला सिर्फ वित्तीय अनियमितता नहीं, बल्कि गरीब और मेहनतकश श्रमिकों के अधिकारों के साथ किया गया गंभीर अपराध है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

उन्होंने मुख्यमंत्री को भेजी सिफारिशी चिट्ठी में लिखा है कि जांच से यह साफ हो गया है कि जो लोग पात्र नहीं थे, वे योजनाओं का लाभ ले रहे थे और सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगाई गई। उन्होंने कहा कि जांच का मसकद यह भी है कि यह पता चल सके कि यह खेल कब से, कैसे और किन लोगों की मिलीभगत से चल रहा था। विज ने कहा कि भ्रष्टाचार पर किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा और दोषी चाहे जिस पद पर हो, कार्रवाई से नहीं बच सकेगा।

ये भी पढ़ें:विकास के लिए निर्धारित पैसे ही खर्च नहीं हुए, हरियाणा सरकार पर कांग्रेस के आरोप

13 जिलों में 5 लाख 46 हजार 509 वर्क स्लिप फर्जी निकली

अभी तक की जांच में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सत्यापन रिपोर्ट ने पूरे सिस्टम को कठघरे में खड़ा कर दिया है। 13 जिलों करनाल, रेवाड़ी, नूंह, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, झज्जर, पलवल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, पंचकूला, सिरसा और कैथल में कुल 5 लाख 99 हजार 758 वर्क स्लिप में से महज 53 हजार 249 ही वैध मिली। 5 लाख 46 हजार 509 वर्क स्लिप फर्जी निकली हैं। अब अगस्त 2023 से मार्च 2025 के बीच जारी की गई ऑनलाइन वर्कस्लिपों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। सभी जिलों में उपायुक्तों की अध्यक्षता में समितियां गठित की गईं, जिनमें श्रम विभाग समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे। इन समितियों ने कार्यस्थलों पर जाकर यह परखा कि जिन लोगों के नाम पर वर्कस्लिप जारी हुई, वे वास्तव में निर्माण कार्य से जुड़े हैं या नहीं।

मिलीभगत से श्रमिकों के पंजीकरण में खेल

मिलीभगत से हुए इस फर्जीवाड़े में श्रमिकों के पंजीकरण में भी बड़ा खेल हुआ है। रिकार्ड में कुल 2 लाख 21 हजार 517 श्रमिक बताए गए। इनमें से मात्र 14 हजार 240 श्रमिक ही बोर्ड योजनाओं के पात्र हैं। यानी 1 लाख 93 हजार 756 अपात्र लोगों को फर्जी तरीके से योजनाओं का लाभ दिया गया। जांच में सामने आया कि कई क्षेत्रों में पूरे के पूरे गांवों का सामूहिक पंजीकरण कर दिया गया, जबकि उन लोगों का निर्माण श्रमिक से कोई लेना-देना नहीं था। इस फर्जीवाड़े का सीधा असर सरकारी योजनाओं पर पड़ा। एक-एक अपात्र व्यक्ति ने विभिन्न योजनाओं के तहत लाखों रुपए तक का लाभ उठा लिया, जबकि वास्तविक श्रमिक कागजी प्रक्रिया और संसाधनों के अभाव में पीछे रह गए।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
Haryana News Anil Vij Nayab Singh Saini

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।