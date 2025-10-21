ड्रग्स तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा, 'लव जिहाद' पर जीरो टॉलरेंस; ऐक्शन मोड में गुजरात के डिप्टी CM हर्ष सांघवी

संक्षेप: गुजरात में हर्ष सांघवी डिप्टी सीएम की शपथ लेने के बाद तुरंत ऐक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने लव जिहाद और ड्रग्स तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात दोहराई है।

बीते दिनों गुजरात मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव हुआ। पूरे मंत्रिमंडल ने एक साथ इस्तीफा दिया और अगले ही दिन 25 मंत्रियों ने फिर से शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह में सबसे ज्यादा चर्चा हर्ष सांघवी की रही। हर्ष सांघवी ने गुजरात के उप-मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ लेने के बाद से ही हर्ष सांघवी ऐक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सोमवार को ड्रग तस्करों के खिलाफ उन्होंने बड़ा ऐक्शन लेने का वादा किया 'लव जिहाद' के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया।

सोमवार को एसजीसीसीआई कन्वेंशन सेंटर में दीवाली गेट-टुगेदर और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस प्रोग्राम में गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने कहा कि जो लोग टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करते हैं या हमारे राज्य की मासूम बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए धोखेबाजी करते हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।

प्रोग्राम के दौरान हिस्ट्रीशीटर्स के खिलाफ गुजरात पुलिस की कार्रवाई की तारीफ करते हुए सांघवी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे क्रिमिनल्स और ड्रग नेटवर्क पर अपनी कार्रवाई तेज करें। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही नेटवर्क युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हैं। गुजरात पुलिस की तारीफ करते हुए हर्ष सांघवी ने उनके काम को गुजरात के लिए प्रेरणा बताया और कहा कि हमारी गुजरात पुलिस लोगों की सेफ्टी के लिए बिना थके काम करती है।