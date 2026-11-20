यूसुफ पठान को बर्थडे के अगले दिन BJP सरकार का बड़ा गिफ्ट, 20 करोड़ की जमीन इतनी सस्ती दी
17 नवंबर को यूसुफ पठान का जन्मदिन था और 18 को गुजरात सरकार से उन्हें एक ऐसा तोहफा मिल गया जिसका इंतजार वह 14 सालों से कर रहे थे। पठान को 20 करोड़ बाजार मूल्य वाली जमीन बेहद सस्ते दर पर आवंटित करने का फैसला किया गया है।
हरफनमौला क्रिकेट खिलाड़ी से नेता और सांसद तक का सफर तय करने वाले यूसुफ पठान ने 17 नवंबर को 44 साल के हो गए। 'बर्थडे पार्टी' के अगले ही दिन उन्हें एक ऐसा तोहफा मिला जिसका इंतजार वह पिछले 14 सालों से कर रहे थे। गुजरात के रहने वाले पठान पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने और अब ममता बनर्जी से बगावत के बाद कांग्रेस और भाजपा का रुख उनके प्रति बदला-बदला दिख रहा है। गुजरात में भाजपा सरकार ने जिस जमीन के लिए उन्हें अदालत तक चक्कर कटवाया, अब उसे आधी मुफ्त और आधी सस्ते दर पर देने का फैसला करके खुश कर दिया है।
वडोदरा नगर निगम (वीएमसी) की आम सभा में बुधवार 18 नवंबर को गुजरात सरकार के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद यूसुफ पठान को 978 वर्ग मीटर जमीन देने का फैसला किया गया है। खास बात यह है कि एक दिन पहले 17 नवंबर को ही पठान का जन्मदिन था। देश-विदेश से उन्हें बधाई संदेश मिल रहे थे। अगले ही दिन भाजपा सरकार ने उन्हें उनके आवास से सटे इस भूखंड को उनके नाम आवंटित कर दिया। 2011 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे पठान 2012 से ही इस जमीन को हासिल करना चाहते थे।
आधी जमीन मुफ्त, आधी के लिए 45 पर्सेंट डिस्काउंट
वडोदरा के तंडलजा इलाके में पठान के आवास से सटे इस भूखंड का 500 वर्ग मीटर हिस्सा पठान को मुफ्त में मिलेगा। वहीं, 478 वर्ग मीटर के भूखंड के लिए उन्हें 45 फीसदी का डिस्काउंट भी दिया गया है। उन्हें बाजार मूल्य का 55 प्रतिशत हिस्सा ही भुगतना करना होगा।
जमीन की कितनी कीमत, पठान को कितना देना होगा
वीएमसी की ओर से स्वीकृत दर 2.10 लाख प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इस जमीन की बाजार कीमत 20.53 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। अब चूंकि, पठान को 500 वर्ग मीटर जमीन मुफ्त मिलेगी तो 478 वर्ग मीटर की कीमत 10.3 करोड़ रुपये होती है। लेकिन इस जमीन पर उन्हें 45 फीसदी का डिस्काउंट मिला है तो इस हिसाब से 5.51 करोड़ में ही उन्हें यह जमीन मिल जाएगी।
2012 से अब तक क्या-क्या हुआ
इस पूरे विवाद की शुरुआत 2012 में हुई जब पठान ने अपने घर से सटे इस भूखंड को सरकार से 99 साल की लीज पर मांगा। वह सुरक्षा वजहों और अपने आवास की जरूरतों के लिए इस जमीन को हासिल करना चाहते थे। शुरुआतमें वीएमसी की स्टैंडिंग कमिटी ने प्रस्ताव को मंजूर कर लिया था, लेकिन राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग ने इसे जून 2014 में यह कहते हुए खारिज कर दिया कि नीलामी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बाद में वीएमसी ने आरोप लगाया कि पठान ने प्रस्ताव खारिज हो जाने के बाद भी इस पर फेंसिंग कर दी और अतिक्रमण किया। 2024 में जब वह टीएमसी के टिकट पर पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से सांसद बने तो वीएमसी ने नोटिस जारी किया। बाद में यह मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। गुजरात हाई कोर्ट ने अगस्त 2025 में गुजरात सरकार के पक्ष में फैसला दिया। पठान ने इसे डिवीजन बेंच में चुनौती दी, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों के बीच 31 अगस्त को अपनी याचिका वापस ले ली थी।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
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