यूसुफ पठान की बल्ले-बल्ले; BJP सरकार ने करोड़ों का तोहफा दे पूरी कर दी 14 साल की इच्छा
यूसुफ पठान वडोदरा में जिस जमीन को सालों से पाना चाहते थे, वह अब उन्हें आखिर मिल गया है। कभी पठान को अदालत तक का चक्कर कटवाने वाली भाजपा सरकार ने पठान को अब मुफ्त और सस्ते दर पर जमीन दे दी है।
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार खिलाड़ी और तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद यूसुफ पठान की बल्ले-बल्ले हो गई है। जिस जमीन को पाने के लिए वह 14 साल कोशिश कर रहे थे, सरकार से विनती की, अदालतों के चक्कर काटे... अब उन्हें तोहफे के रूप में मिल गई है। भाजपा शासित वडोदरा नगर निगम (वीएमसी) ने पठान की पुरानी मुराद पूरी करते हुए उन्हें आधी से अधिक जमीन मुफ्त और बाकी बेहद सस्ते दर पर देने का फैसला किया है। दिलचस्प यह है कि भाजपा के साथ ही कांग्रेस का स्टैंड भी समय के साथ बदला नजर आया और उसके पार्षदों ने इस फैसले का जमकर विरोध किया।
कांग्रेस के विरोध के बीच वीएमसी की आम सभा ने बुधवार को गुजरात सरकार के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके तहत यूसुफ पठान को 978 वर्ग मीटर के विवादित भूखंड का कुछ हिस्सा मुफ्त और बाकी सस्ते दर पर दिया जाएगा। वडोदरा के तंडलजा इलाके में पठान के घर से सटे भूखंड का 500 वर्ग मीटर हिस्सा मुफ्त में मिलेगा और बाकी 478 वर्ग मीटर के लिए उनसे बाजार मूल्य का 55 प्रतिशत हिस्सा लिया जाएगा। विपक्षी दल कांग्रेस ने इस प्रस्ताव के विरोध में वोट दिया। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने गुजरात में पठान को पश्चिम बंगाल में की गई बगावत का इनाम दिया है।
राज्य सरकार ने दिया था प्रस्ताव
मेयर गीता मकवाना ने बताया कि भूखंड से जुड़ा प्रस्ताव, जिसकी समीक्षा वीएमसी की स्थायी समिति ने की थी, उसे बैठक में आम सभा ने बहुमत से मंजूर किया। गीता मकवाना ने कहा कि विपक्ष के पार्षदों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया और इस दौरान बहस छिड़ गई। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से आया था, इसलिए इसे मंजूरी दे दी गई। उन्होंने इसमें कुछ नियम शर्तें जोड़ने की बात भी कही। मेयर ने कहा कि इस भूखंड के लिए कुछ खास नीतियां और नियम लागू होंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जिसे जमीन आवंटित की गई है, वह इसे किसी तीसरे पक्ष को न बेच सके।
कांग्रेस ने क्या कहा?
कांग्रेस ने पठान को सरकारी जमीन आवंटित किए जाने को लेकर सत्ताधारी भाजपा पर निशाना साधा और इसे 'भ्रष्टाचार और दोहरे मापदंड' का मामला बताया। कांग्रेस ने कहा कि पूर्व क्रिकेटर युसूफ पठान ने जमीन पर 'अवैध कब्जा' किया था, लेकिन राजनीतिक निष्ठा बदलने के बाद जुर्माना माफ करके वडोदरा में उन्हें एक भूखंड दे दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने आरोप लगाया कि गुजरात सरकार और वीएमसी ने जुर्माना माफ किया और अवैध कब्जे को नजरअंदाज करके यह उपहार दिया है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस से बागी हुए सांसद को यह उपहार दिया गया है। उन्होंने कहा कि युसूफ पठान ने तृणमूल कांग्रेस से नाता तोड़ा और एनडीए सरकार का समर्थन किया। राजनीतिक समीकरणों में आए बदलाव के कारण पठान के सभी अवैध काम को 'वाशिंग मशीन' में 'धोकर साफ' कर दिया है।
कांग्रेस ने कहा- 20 करोड़ की थी जमीन, कोर्ट के आदेश का जिक्र
चावड़ा ने कहा कि हाई कोर्ट ने पहले 20 करोड़ रुपये मूल्य की इस जमीन को वापस अपने कब्जे में लेने का आदेश दिया था। इसे मूल रूप से एक किसान की भूमि जोत से 40 प्रतिशत कटौती करके स्कूल, बगीचे या अस्पताल जैसे सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए आरक्षित किया गया था।
2012 में ही पठान ने मांगी थी जमीन
मार्च 2012 में, पठान ने वीएमसी से जमीन की मांग की थी। उन्होंने आवासीय उद्देश्यों के लिए अपने घर से लगी जमीन के आवंटन की मांग की थी। चावड़ा ने बताया कि 21 मार्च 2012 को, जमीन की आधिकारिक दर 52,270 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की गई थी। जून 2012 में, नगर निकाय की भाजपा नीत स्थायी समिति ने यह कहते हुए जमीन के आवंटन की सिफारिश की थी कि एक क्रिकेटर के रूप में पठान ने देश का नाम रोशन किया है। हालांकि, कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य शहरी विकास विभाग ने पठान के टीएमसी सांसद बनने के बाद इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय ने जमीन का मूल्य (जो लगभग 20 करोड़ रुपये आंका गया है) वसूलने और इसे तुरंत खाली कराने का स्पष्ट निर्देश जारी किया था, लेकिन जब सांसद ने अपनी राजनीतिक निष्ठा बदल ली, तो सरकार ने उन्हें जमीन आवंटित करने का फैसला कर लिया।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
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