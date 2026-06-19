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गुजरात के 21 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, 40 से 50 की स्पीड से चलेगी हवाएं; तूफान आने की भी आशंका

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद, गुजरात
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वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (पश्चिमी विक्षोभ) अब उत्तरी पंजाब और आसपास के इलाकों में समुद्र तल से 3.1 से 5.8 किमी ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में दिखाई दे रहा है, जो ऊंचाई के साथ उत्तर-पश्चिम की ओर झुक रहा है। गुजरात के लिए अब इसका कोई खास महत्व नहीं रह गया है।

गुजरात के 21 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, 40 से 50 की स्पीड से चलेगी हवाएं; तूफान आने की भी आशंका

गुजरात में एक्टिव हो चुकी प्री-मॉनसून गतिविधियों की वजह से बीते कई दिनों से प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में मौसम बदला है और लोगों को भारी गर्मी से राहत मिली है, इस दौरान कई इलाकों में बारिश भी दर्ज की गई है। इसी कड़ी में मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश के 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, और यहां भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा राज्य के अन्य 15 जिलों में भी विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। विभाग का कहना है कि शुक्रवार को प्रदेश के इन 21 जिलों में बारिश होने के साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चलने और तूफान आने की भी उम्मीद है।

शुक्रवार को इन 28 जिलों में बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने 19 जून शुक्रवार को प्रदेश के 6 जिलों खेड़ा, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, वडोदरा और छोटा उदेपुर जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 15 जिलों मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, अहमदाबाद, आणंद, नर्मदा, भरूच, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और बोटाद जिलों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली गरजने का अनुमान है। इस दौरान इन सभी जिलों में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवा के साथ मध्यम तूफान आने की भी संभावना है।

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शनिवार को इन 16 जिलों में बरस सकते हैं बादल

विभाग ने 20 जून यानी शनिवार को प्रदेश के 16 जिलों अरावली, पंचमहल, दाहोद, महीसागर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, तापी, नवसारी, वलसाड, अमरेली, भावनगर और गिर सोमनाथ में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है।

रविवार को इन 10 जिलों में सुहावना रहेगा मौसम

21 जून रविवार के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, तापी, नवसारी, वलसाड, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की बहुत संभावना जताई है। इसके अलावा विभाग ने प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम के शुष्क रहने का अनुमान लगाया है।

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बीते दिन प्रदेश के इन इलाकों में हुई बारिश

बीते दिन के मौसम की बात करें तो गुरुवार को पंचमहल, खेड़ा, छोटा उदेपुर, पंचमहल, बोटाद और मेहसाणा जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई। इस दौरान वडोदरा में सबसे ज्यादा 10 मिमी पानी गिरा, जबकि अहमदाबाद में 1 मिमी, कांडला में 0.8 मिमी, दीव में 0.4 मिमी और भावनगर में 0.2 मिमी बरसात हुई। इस बीच प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस अहमदाबाद और सुरेंद्रनगर में दर्ज किया गया, तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान दाहोद में 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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