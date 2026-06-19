गुजरात के 21 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, 40 से 50 की स्पीड से चलेगी हवाएं; तूफान आने की भी आशंका
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (पश्चिमी विक्षोभ) अब उत्तरी पंजाब और आसपास के इलाकों में समुद्र तल से 3.1 से 5.8 किमी ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में दिखाई दे रहा है, जो ऊंचाई के साथ उत्तर-पश्चिम की ओर झुक रहा है। गुजरात के लिए अब इसका कोई खास महत्व नहीं रह गया है।
गुजरात में एक्टिव हो चुकी प्री-मॉनसून गतिविधियों की वजह से बीते कई दिनों से प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में मौसम बदला है और लोगों को भारी गर्मी से राहत मिली है, इस दौरान कई इलाकों में बारिश भी दर्ज की गई है। इसी कड़ी में मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश के 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, और यहां भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा राज्य के अन्य 15 जिलों में भी विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। विभाग का कहना है कि शुक्रवार को प्रदेश के इन 21 जिलों में बारिश होने के साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चलने और तूफान आने की भी उम्मीद है।
शुक्रवार को इन 28 जिलों में बारिश की संभावना
मौसम विभाग ने 19 जून शुक्रवार को प्रदेश के 6 जिलों खेड़ा, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, वडोदरा और छोटा उदेपुर जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 15 जिलों मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, अहमदाबाद, आणंद, नर्मदा, भरूच, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और बोटाद जिलों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली गरजने का अनुमान है। इस दौरान इन सभी जिलों में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवा के साथ मध्यम तूफान आने की भी संभावना है।
शनिवार को इन 16 जिलों में बरस सकते हैं बादल
विभाग ने 20 जून यानी शनिवार को प्रदेश के 16 जिलों अरावली, पंचमहल, दाहोद, महीसागर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, तापी, नवसारी, वलसाड, अमरेली, भावनगर और गिर सोमनाथ में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है।
रविवार को इन 10 जिलों में सुहावना रहेगा मौसम
21 जून रविवार के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, तापी, नवसारी, वलसाड, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की बहुत संभावना जताई है। इसके अलावा विभाग ने प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम के शुष्क रहने का अनुमान लगाया है।
बीते दिन प्रदेश के इन इलाकों में हुई बारिश
बीते दिन के मौसम की बात करें तो गुरुवार को पंचमहल, खेड़ा, छोटा उदेपुर, पंचमहल, बोटाद और मेहसाणा जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई। इस दौरान वडोदरा में सबसे ज्यादा 10 मिमी पानी गिरा, जबकि अहमदाबाद में 1 मिमी, कांडला में 0.8 मिमी, दीव में 0.4 मिमी और भावनगर में 0.2 मिमी बरसात हुई। इस बीच प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस अहमदाबाद और सुरेंद्रनगर में दर्ज किया गया, तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान दाहोद में 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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